Riot Games anuncia un avance de Teamfight Tactics: Caos y Calderos

Los jugadores explorarán un castillo repleto de curiosidades en esta actualización gratuita del juego, que estará disponible el 31 de julio de 2024. El Macao Open de Teamfight Tactics, un evento LAN, tendrá lugar del 13 a 15 de diciembre de 2024 Los jugadores explorarán el Magosterio, un castillo repleto de curiosidades en el que la magia inagotable se topa con una imaginación sin límites, en Teamfight Tactics: Caos y calderos, la nueva actualización de Teamfight Tactics (TFT), el juego de estrategia para PC más popular del mundo. Teamfight Tactics: Caos y calderos estará disponible en PC y dispositivos móviles a partir del 31 de julio de 2024, y será gratuito para todos los jugadores. Durante la final de la Tactician's Crown de TFT el 14 de julio, Riot Games ofreció un primer vistazo de lo que llegará con Caos y calderos, con elementos como mecánicas, atributos, aumentos y campeones, incluidos tres personajes nuevos. Además, la compañía ha anunciado la celebración del próximo evento LAN internacional de TFT en Macao, China, del 13 al 15 de diciembre de 2024.

Se puede echar un vistazo al vídeo de Desarrollo de TFT: Caos y calderos aquí.

Caos y calderos está protagonizado por populares campeones pertenecientes a los diversos títulos de Riot Games. Norra, la icónica yordle del juego de cartas y estrategia de Riot, Legends of Runeterra, debutará en TFT en pareja con su mejor amiga, Yuumi. Briar y Smolder, los nuevos campeones de League of Legends, también se adentrarán en la Convergencia por primera vez. Además, TFT ha colaborado con el juego para móviles de Riot, League of Legends: Wild Rift, para desarrollar la línea de aspectos de Crono, que recibió el nombre de "Astral" cuando apareció por primera vez en Wild Rift.

Por otra parte, en Caos y calderos los jugadores podrán llevar a nuevas cotas su maestría mágica con una nueva mecánica, los amuletos, hechizos de un solo uso que se podrán comprar. El set cuenta con más de 100 amuletos, que servirán para evitar que la experiencia de juego se estanque y permitirán a los jugadores dominar todos los tipos de magia. Los amuletos sirven para multitud de cosas distintas, como otorgar poder, mejorar la economía, molestar al rival, potenciar atributos y más.

Sam Judd, diseñador jefe del set de Caos y calderos en Riot Games, comenta: "Gracias a su extravagancia, viva paleta de colores y alegres campeones, Caos y calderos captura el animado ambiente del veranito. Queríamos crear un lugar en el que los jugadores pudiesen dejar fluir su creatividad y demostrar su dominio de diversos tipos de hechicería con la ayuda de aquellos campeones que tanto adoran. Nos morimos de ganas de que el Magosterio abra sus puertas".

Los fans también se encontrarán con caras conocidas de sets de TFT anteriores a Caos y calderos. El campeón de Hada, Milio, que debutó en TFT durante el renacer del set 9.5, Hacia el horizonte, regresa por demanda popular, al igual que los campeones de Dragón, Glotón y Shyvana, provenientes del set 7 de TFT, Tierras dracónicas.

El set contará con 27 atributos, 60 campeones y aproximadamente 140 aumentos nuevos, entre los que encontraréis algunos que renovarán por completo las estrategias más arriesgadas y satisfactorias de TFT. Además, el Magosterio dará la bienvenida a nuevos estrategas, como Lumi (una nueva minileyenda), sus variantes y nuevas variantes para Pom Pom. Caos y calderos también traerá consigo a cuatro nuevos chibicampeones: Miss Fortune chibi, Miss Fortune conejo de batalla chibi, Zed exterminador galáctico chibi y Gwen monada de cafetería chibi de prestigio. Los jugadores también podrán disfrutar de la arena Restaurante El Conejito Saltitos por primera vez.

Peter Whalen, director de juego de Teamfight Tactics en Riot Games, comparte: "Caos y calderos representa el compromiso de TFT con experimentar con temáticas innovadoras y colaboraciones entre los diferentes títulos, al mismo tiempo que preserva su increíble experiencia de juego. Tenemos muchísimas ganas de que los jugadores nos demuestren su pericia mágica y de sorprenderlos por el camino".

Además de las actualizaciones del juego, Riot Games anunció que tiene planeado celebrar el TFT Macao Open (TMO), su segundo evento LAN internacional, del 13 al 15 de diciembre de 2024. En este torneo con formato de cuadro abierto habrá 512 plazas, y jugadores de todo el mundo competirán por conseguir parte del premio de 300 000 dólares y el título de campeón del TFT Macao Open. Más información sobre el formato del evento, el desglose de los premios y cómo comprar pases en teamfighttactics.leagueoflegends.com.