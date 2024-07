Los tratamientos actuales para la obesidad son efectivos y representan una revolución, siendo Yazen una de las primeras clínicas privadas especializada en este ámbito.

Julio 2024. - Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 16% la población adulta mundial sufre de obesidad y cada vez más, los niños y adolescentes padecen esta enfermedad. Ahora el tratamiento de la obesidad ha avanzado, ya que se puede complementar con un nuevo tratamiento farmacológico, los llamados análogos de GLP-1, medicamentos que se desarrollaron para combatir la diabetes tipo 2, pero que gracias a los resultados de varios estudios en la obesidad no solo han demostrado que son eficaces para adelgazar, sino que además, previenen otras enfermedades cardiovasculares e incluso impiden el desarrollo futuro de diabetes.

Según la doctora Mara Cerqueiro Bybrant, pediatra y experta en nutrición y tratamientos para la obesidad, la aplicación Yazen, un servicio que llega a España desde Suecia, se ha convertido en una referencia mundial de atención online personalizada gracias a su experiencia de más de dos años y de 14.000 pacientes.

“La obesidad es una enfermedad crónica y precisamente es una de las causas por la que muchas personas terminan desarrollando diabetes tipo 2. Tratando a los pacientes con obesidad con análogos GLP-1, ayudamos a reducir el riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2. Un descenso del 15%. Índice de Masa Corporal (IMC) implica reducir ese riesgo hasta en un 80%. Estamos hablando de salud. Es fundamental que entendamos que tanto las personas con diabetes como las personas que sufren obesidad necesitan esta medicación como un complemento a un tratamiento de base y de cambios de hábitos”, explica la doctora Mara Cerqueiro.

¿Qué son “las inyecciones para adelgazar”? Los medicamentos análogos del GLP-1 se utilizan para el control glucémico en el tratamiento de adolescentes y adultos con diabetes tipo 2 y, desde hace unos años, han demostrado ser muy eficientes en el control de la obesidad.

El sobrepeso o la obesidad tiene un gran impacto en la salud física y mental; disminuye la calidad de vida y aumenta el riesgo de otras enfermedades.

El medicamento inyectado en el tratamiento es el GLP-1 modificado, el cual permanece más tiempo en el cuerpo, consiguiendo tres efectos principales.

“El avance del año” Uno de los efectos es la disminución del apetito, otro es que el estómago se vacía más lentamente, y el tercero son las señales enviadas al cerebro de saciedad o satisfacción. Además, estos medicamentos reducen los niveles de azúcar y grasas en sangre y disminuyen la tensión arterial.

Distintas hormonas controlan la saciedad y el hambre en los seres humanos, y en las personas con obesidad, este sistema hormonal no funciona correctamente. Por ello, los nuevos fármacos utilizados en el tratamiento regulan el hambre y la saciedad en los pacientes con obesidad. Estos medicamentos atacan la causa subyacente del exceso de alimentación y solo requieren una inyección o pastilla a la semana.

El tratamiento con medicamentos GLP-1 para la obesidad fue nombrado 'el avance del año' en todas las categorías a finales de 2023 por la respetada revista médica The Science.

¿Cuáles son los resultados que se buscan? Se busca una pérdida de peso del 16% en 12 meses, con el objetivo de alcanzar un índice de masa corporal (IMC) saludable, entre 22 y 24.9 (siendo un IMC de 25 el inicio del sobrepeso y un IMC de 30 el inicio de la obesidad). Además, se logra una mejor calidad de vida y se previenen enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como complicaciones cardiovasculares y apnea del sueño, entre otras.

¿Tiene efectos secundarios? Los efectos secundarios están evaluados y controlados, como ocurre con cualquier otro medicamento, mediante estudios y la experiencia acumulada en numerosos tratamientos. En concreto, durante las dos primeras semanas o al incrementar las dosis, pueden presentarse náuseas, reflujo, sensación de saciedad intensa, así como diarrea o estreñimiento. Estas consecuencias están relacionadas con el efecto de modificar la forma en que el estómago envía señales al resto del aparato digestivo.

Es importante destacar que una dieta diseñada por un nutricionista y los consejos médicos adecuados contribuyen a reducir estos efectos secundarios.

Una revolución médica ¿Se está considerando una revolución médica?

Sí, los tratamientos para la obesidad con análogos de GLP-1 representan una revolución médica. Estos medicamentos, combinados con pequeños cambios en el estilo de vida, están creando condiciones favorables para una pérdida de peso efectiva.

3 años de experiencia y más de 14.000 pacientes en Suecia ¿Qué datos proporciona la experiencia sueca de tres años con 14.000 pacientes?

Los datos de los pacientes tratados con el modelo Yazen indican que el índice de masa corporal (IMC) medio fue del 33,9%. La mayoría de los pacientes son mujeres (77%) y la edad promedio es de 45 años. Por término medio, los pacientes perdieron un 4% de peso al cabo de un mes y un 8% a los 3 meses, lo que representa una pérdida de peso más rápida en comparación con los resultados de los estudios STEP de Novo Nordisk (semaglutida) y el estudio SELECT (semaglutida y eventos cardiovasculares en obesidad y diabetes).

Después de 6 meses, los pacientes tratados con Yazen presentan una pérdida de peso media del 12%, destacando que una cuarta parte de los pacientes perdió un 16% o más de su peso inicial. Además, se observaron mejoras en la tensión arterial, los niveles de azúcar en sangre, los valores hepáticos, los lípidos sanguíneos, y en general, en la salud y calidad de vida.

¿Cuál es el servicio que ofrece la aplicación Yazen y quiénes pueden beneficiarse de él?

Se trata de telemedicina y de la primera clínica privada digital especializada en obesidad, una aplicación que ofrece atención médica online para personas con sobrepeso y obesidad.

La aplicación puede ser descargada por cualquier persona entre 18 y 75 años, quienes deben responder a preguntas sobre salud para determinar si se puede iniciar el tratamiento contra la obesidad.

Se trabaja con pacientes que tienen un índice de masa corporal (IMC) superior a 30, y también se puede tratar a pacientes con un IMC de 27 que presenten otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, colesterol alto o triglicéridos elevados (hiperlipidemia). Además, se ofrece tratamiento a personas con un IMC inferior a 30 que hayan sido sometidas a cirugía de obesidad, bariátrica o reducción de estómago (excluyendo procedimientos estéticos como liposucciones).

Además del tratamiento con seguimiento diario de doctores a través de la aplicación, se ofrece un servicio que incluye coach, entrenador personal, psicólogo y asistencia en la localización de farmacias para encontrar la medicación. Este método proporciona una atención eficaz y personalizada que mejora la salud y el estilo de vida del paciente.

"La doctora Mara Cerqueiro Bybrant nació en Buenos Aires, Argentina. Estudió medicina y su especialidad en Suecia, donde vivió 20 años, y actualmente ejerce su profesión en Málaga. Colegio Médico de Málaga: 29/29/10566."