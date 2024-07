La app para profesionales del sector reformas; presupuestos y facturas desde el teléfono con Billin

Llevar la facturación al día de un negocio de reformas y reparaciones del hogar es una tarea que lleva muchas horas cada trimestre, especialmente para los profesionales autónomos, ya que, en la mayoría de los casos, son ellos mismos los que realizan todos estos trámites.

La necesidad de mantener un buen control de los presupuestos, facturas y comunicación con los clientes puede traer muchos quebraderos de cabeza, sobre todo por ser un trabajo que requiere de un constante movimiento del puesto de trabajo del profesional.

No tener una herramienta accesible en el puesto de trabajo que ayude a gestionar la facturación dificulta el enfoque de su actividad principal: la ejecución del servicio de reparación o mantenimiento en el hogar del cliente.

Ante esta problemática, y con el objetivo de facilitarles sus obligaciones fiscales y tributarias, han surgido herramientas en la nube como Billin, para que todos los profesionales que trabajan fuera de oficina y casa, puedan administrar toda su facturación desde cualquier dispositivo y estén donde estén desde una aplicación para móvil.

Además, estás aplicaciones no solo permiten crear y enviar el presupuesto o la factura al momento desde el teléfono, sino que permiten conectarse con una impresora portátil, para poder imprimir en el momento la proforma o factura que el profesional necesite entregar a su cliente.

Contar con un software online fácil de usar se convierte en una necesidad crucial para ahorrar tiempo y poder ofrecer más servicios cada día.

La obligación de hacer facturas correctas Todos los profesionales del sector reformas y reparaciones del hogar (Fontanero, electricista, instalador, carpintero, cerrajero, albañil, jardinero, reformista, pintor, etc.) o todos los que vayan a darte pronto de alta como autónomos independientes, saben que la emisión de facturas es una obligación legal que debes hacer en cada servicio de trabajo.

La legislación fiscal exige que los autónomos emitan facturas con una serie de requisitos en cada una de ellas por cada servicio prestado.

Estas facturas deben incluir la siguiente información obligatoria:

Datos del emisor y receptor: Nombre o razón social, dirección completa, y número de identificación fiscal (NIF) tanto del emisor (el autónomo) como del receptor (el cliente).

Número de factura: Un número único y secuencial que identifica la factura. Este número debe seguir una secuencia cronológica.

Fecha de emisión: La fecha en la que se emite la factura.

Descripción de los servicios: Una descripción detallada y clara de los servicios prestados que incluya la cantidad de servicios, las tarifas aplicables y cualquier otro detalle relevante.

Base imponible: El importe total de los servicios antes de aplicar los impuestos.

Impuestos aplicables: Desglose del IVA y otros impuestos aplicables, como el IRPF, si se factura a una empresa, indicando los importes correspondientes.

Total a pagar: El importe final que el cliente debe pagar, incluyendo los impuestos. La creación y emisión correcta de estas facturas no solo es una obligación legal, sino que también aporta beneficios a los negocios del sector reformas cómo:

Transparencia y confianza: Proporcionar a los clientes facturas detalladas y claras genera confianza y refuerza la profesionalidad. Los clientes valoran la transparencia en los costes y la claridad en los servicios prestados.

Organización financiera: Mantener un registro ordenado de todas las facturas ayuda a llevar un control preciso de los ingresos y gastos, facilitando la gestión financiera posterior del negocio.

Facilidad para declarar los impuestos: Contar con facturas completas y organizadas simplifica el proceso de declaración de impuestos, reduciendo errores y facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Ventajas del uso de la app de facturación Billin para autónomos del sector reformas Billin es un software de facturación online, que puede usarse tanto desde un ordenador de sobremesa o portátil, en su versión de escritorio web, o desde un teléfono móvil, en su versión móvil web o en la aplicación para iOS y Android.

Se detallan las ventajas del uso de esta herramienta desde en el día a día para el negocio:

Presupuestos, proformas y facturas al instante

Con la aplicación para hacer presupuestos de Billin la creación y el envío de presupuestos, proformas y facturas es rápido y sencillo.

Dentro de la app existe un menú intuitivo para poder elegir el tipo de documento que se quiere crear y tras rellenar los campos necesarios, se podrá visualizar para guardarlo como borrador, descargarlo en PDF, enviarlo por email al cliente o imprimirlo al momento.

También se facilita un historial de acciones realizadas dentro de cada documento para hacer seguimiento en tiempo real de todo: documento enviado, recibido o leído. Tras esto, el mismo profesional podrá marcar el documento como pendiente, aceptado o rechazado.

Esto permite responder a las solicitudes de los clientes con rapidez y profesionalidad. Esta agilidad mejora la percepción del negocio y aumenta las posibilidades de cerrar acuerdos rápidamente.

Plantillas para hacer presupuestos y facturas

Billin ofrece diferentes plantillas para que se personalicen como quiere ser la disposición de los elementos de los presupuestos y facturas, eligiendo el tipo de plantilla, los colores corporativos y el logotipo de los documentos.

Estas plantillas están diseñadas para ofrecer una mejor profesionalidad, mejorando así la percepción de los negocios ante los clientes. Además, las plantillas ahorran tiempo al estandarizar el proceso de facturación.

Convertir presupuestos y proformas a facturas en un clic

Una de las funcionalidades más potentes de Billin es la capacidad de convertir un presupuesto o una proforma en una factura con un solo clic. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce la posibilidad de errores, asegurando que todos los detalles del presupuesto o proforma se reflejen correctamente en la factura final. Este proceso automatizado mejora la eficiencia y facilita la gestión administrativa.

Máxima seguridad y flexibilidad Con la aplicación para hacer facturas de Billin se pueden crear y emitir facturas desde cualquier lugar y en cualquier momento, sabiendo que todos los documentos y datos fiscales están seguros.

Billin cuenta con el certificado de Google Cloud, con seguridad perimetral garantizada, hace copias de seguridad constantes y tiene los certificados RGPD y GeoTrust.

Sin coste con el Kit Digital En muchos casos, el freno que tienen los profesionales para empezar a usar un programa online para crear y gestionar sus facturas es el coste que conlleva para el negocio.

Billin es una solución de factura electrónica 100% subvencionada para autónomos y empresas de 0 a 49 empleados con el Kit Digital del Gobierno Acelera pyme, una iniciativa diseñada para apoyar a pequeños negocios en la adopción de soluciones digitales.

También existe la opción de probar gratis todas las funcionalidades del programa de facturación desde su versión de ordenador o aplicación para móvil durante 30 días.