El Centro Médico Estético África apuesta a una remodelación corporal y facial con Accent Prime

Gracias a los avances tecnológicos, en los últimos años se han desarrollado múltiples soluciones de gran eficacia en el campo de la medicina estética. En ese contexto, uno de los dispositivos más revolucionarios es Accent Prime, una estación de trabajo diseñada por Alma Lasers que combina la radiofrecuencia y el ultrasonido para ofrecer tratamientos de última generación para la remodelación corporal y facial.

Ante los extraordinarios resultados ofrecidos por esta innovadora plataforma, el Centro Médico Estético África la ha incorporado con el objetivo de otorgar a sus clientes una alternativa de tratamiento no invasivo con resultados visibles, fiables y duraderos. Esta clínica de belleza está ubicada en Burgos, donde un equipo de especialistas altamente capacitados trabaja con el enfoque no solo de realzar la belleza natural de cada persona, sino también de proporcionar estudios y planes estéticos a medida.

Accent Prime La principal ventaja de Accent Prime es que permite tratar de forma eficaz diversas condiciones como flacidez, celulitis, estrías, líneas de expresión y grasa localizada. Esto lo logra gracias a que, de manera simultánea, el dispositivo se centra en reducir el tejido graso, tonificar la piel y estimular la producción de colágeno.

Otro de los beneficios de realizar tratamientos mediante esta tecnología es que solo se requieren dos sesiones al mes para obtener excelentes resultados. Además, no produce dolor ni interfiere con la vida diaria del paciente y el tiempo de aplicacion es reducido, puede ser aproximadamente en unos 20 minutos.

Asimismo, el Centro Médico Estético África destaca que los procedimientos con Accent Prime resultan adecuados para todo tipo de piel y se pueden combinar con procedimientos como LPG o Bellaction Dúo para optimizar los resultados. Esto permite lucir una piel joven, tersa, fresca e iluminada, sin tener que recurrir a ninguna cirugía.

Remodelación facial y corporal Por otra parte, el Centro Médico Estético África señala que la combinación de tecnologías de vanguardia en la plataforma Accent Prime garantiza resultados superiores en comparación con otras técnicas para reducir el volumen. Esto ayuda a obtener una silueta suave y natural de forma rápida y fácil.

De igual manera, la clínica destaca los beneficios del dispositivo para rejuvenecer el rostro, debido a que se consigue una textura tersa y suave, así como una reducción drástica de los signos del envejecimiento. Para quienes quieren reducir la llamada piel de naranja también es muy recomendable la aplicación de estos tratamientos, dado que utilizan tecnología de radiofrecuencia de microplasma.

Esto equilibra la piel, nivela el tono y mejora la textura. Por tal motivo, constituye una solución ideal para tratar la celulitis, las estrías y las cicatrices, en general.

En resumen, Accent Prime es uno de los avances más innovadores y efectivos que se han desarrollado en el campo de la medicina estética, con el fin de obtener resultados eficientes, rápidos, duraderos y de una manera más asequible que los procedimientos quirúrgicos.