Música y empleo más unidos que nunca: GiBusTour 2.0 acudirá al Zevra Festival 2024 para acercar el empleo a los asistentes

Con esta iniciativa, la compañía tiene como finalidad conectar, de una forma innovadora, con los potenciales talentos, facilitándoles la búsqueda de empleo. Los asistentes al festival podrán participar en numerosas actividades que organiza la compañía dentro del festival GiBusTour2.0, la iniciativa de Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, para acercar el empleo a los candidatos, pone el broche final a su recorrido en el Zevra Festival 2024 en Cullera, Valencia. La principal finalidad de la participación de la compañía en este evento musical es conectar de una forma innovadora con potenciales talentos, facilitándoles la búsqueda de empleo.

La iniciativa forma parte de la estrategia "Back to the basics" de la compañía que apuesta por el trato cercano y personalizado con sus candidatos y trabajadores. Además, de esta forma también pretende potenciar entre los jóvenes el reconocimiento de marca y mostrar su enfoque innovador hacia la captación de talento, fundamental para mantenerse fiel a su propuesta de valor, y en este caso, a través de una iniciativa diferente y en un escenario poco convencional como es un festival de música.

Cantar en un karoke o participar en un sorteo, serán algunas de las actividades previstas en el GiBus

Los asistentes que acudan al GiBus tendrán la oportunidad de participar en actividades como una ruleta promocional, un karoke, reparto de regalos y otras actividades como un sorteo muy especial.

Asimismo, aquellos que lo deseen podrán recibir asesoramiento personalizado, consultar las vacantes de empleo que Gi Group Holding tiene abiertas a nivel nacional o, incluso, realizar una entrevista de trabajo, ya que la compañía contará con consultores expertos en Recursos Humanos para ello.

Javier Carbonell, Candidate Experience Manager de Gi Group Holding, ha indicado que "estábamos convencidos de que no podía haber un final mejor para la segunda edición de nuestro GiBus Tour. Un festival de música como el Zevra atrae a un número altísimo de personas, un público diverso con el que queremos conectar y que quizá no se encontrarían en canales de reclutamiento tradicionales o habituales. En Gi Group Holding creemos firmemente que el talento se encuentra en todas partes, y qué mejor lugar para descubrirlo, y para que nos descubran como referentes de RRHH, que en un festival de música, donde la creatividad, la energía y la pasión se encuentran en su máxima expresión".

La prioridad de Gi Group Holding son siempre las personas, y con esta iniciativa quieren materializar de nuevo su objetivo de posicionar al candidato en el centro de la organización.