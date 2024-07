Sublime Oils crea una nueva generación de protección solar que revoluciona el cuidado de la piel

El concepto waterless se ha convertido en una tendencia destacada en el mundo de la cosmética, ofreciendo productos más concentrados y eficaces, al tiempo que promueven la sostenibilidad ambiental. Al eliminar el agua de sus fórmulas, estos productos maximizan la concentración de ingredientes activos, proporcionando una protección solar más eficiente y mejorando la efectividad general de los tratamientos. Además, esta formulación sostenible contribuye significativamente a la conservación de los recursos hídricos.

Basándose en esta poderosa fórmula, Sublime Oils ha innovado en el mercado con su protector solar BlueVeil Suncream con mínima cantidad de agua. Esta nueva generación de protectores solares de amplio espectro combina una potente acción antioxidante y propiedades preventivas contra el fotoenvejecimiento. Ofrece una protección solar SPF 30 frente a los rayos UVA y UVB, y proporciona una defensa robusta contra la luz azul emitida por dispositivos electrónicos, una de las principales causas de daño cutáneo en la era digital.

Además, BlueVeil ha ganado dos prestigiosos premios Organic Clean Awards: Best Facial Suncream 2024 y 2025, consolidando su posición como líder en la industria.

Luz azul: el enemigo silencioso La exposición constante a la luz azul puede acelerar el envejecimiento de la piel y causar daños celulares. Esta novedosa DD Cream actúa como un escudo contra esta amenaza invisible, inhibiendo la producción de radicales libres y protegiendo tu colágeno y elastina. Estudios han demostrado que los polifenoles del arándano rojo, incluidos en este fotoprotector waterless, aumentan hasta un 123% la respuesta celular frente al daño oxidativo, reduciendo la producción de radicales libres y las reacciones inflamatorias.

El poder del arándano rojo: protección y reparación superior El secreto de BlueVeil reside en su ingrediente biotecnológico estrella: los polifenoles extraídos de las células madre del arándano rojo. Estos potentes antioxidantes no solo protegen la piel del daño causado por los rayos UV, también combaten los efectos de la luz azul emitida por dispositivos electrónicos. El resultado es una piel visiblemente más joven, hidratada y firme.

Estudios in vitro han demostrado que este activo reduce las arrugas y manchas de la piel, mejorando su hidratación, elasticidad y firmeza. La acción antioxidante de los polifenoles también aumenta la resistencia de la piel al estrés oxidativo, uno de los principales factores del envejecimiento prematuro.

Resultados comprobados Reducción del 35% en el número de arrugas, aumento del 24% en la densidad cutánea, incremento en un 44% en la protección contra el estrés oxidativo.

Estos resultados se han obtenido en estudios in vivo realizados en mujeres expuestas a actividades al aire libre, mostrando una clara mejora en la hidratación, firmeza y elasticidad de la piel.

La fórmula de BlueVeil está enriquecida con ingredientes naturales y orgánicos como el extracto de aloe vera que calma e hidrata, el aceite de semilla de lino que aporta omega-3 para una protección sistémica solar (interna), y el aceite de frambuesa que ofrece propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además, contiene aceite de manketti, que aporta una película de protección natural que se activa en contacto con la luz, protegiendo la piel de las condiciones solares extremas.

Experiencia de aplicación: más que un protector solar BlueVeil además de proteger, mejora la apariencia de la piel al instante. Su color camaleónico ayuda a disimular imperfecciones, ofreciendo una alternativa ligera al maquillaje convencional. Esto es particularmente útil durante los meses más cálidos, cuando es fundamental no saturar la piel con productos pesados. La textura suave y de rápida absorción de BlueVeil garantiza una aplicación cómoda y un acabado natural, dejando la piel fresca y protegida. Además, su aroma avainillado añade una experiencia sensorial agradable, convirtiendo la aplicación diaria en un momento de cuidado personal.

La revolución del cuidado solar ha llegado Gracias a su innovadora fórmula waterless y su activo inteligente concentrado en polifenoles del arándano rojo, BlueVeil se convierte en el protector solar esencial para mantener la piel joven, saludable y radiante. Su compromiso con la sostenibilidad asegura que se cuida tanto la piel como el planeta al mismo tiempo.