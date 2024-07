Conseguir mejores resultados invirtiendo en las personas y en su desarrollo

Invertir en personas antes que estructuras o sistemas resulta esencial para conseguir un crecimiento y productividad mayor en una empresa. Es la forma de diferenciarse hoy en día. El personal de una compañía es un pilar esencial tanto en labores técnicas como en generación de ideas, liderazgo, motivación, innovación, transformación efectiva, etc. Por estas razones, Time To Grow se centra en potenciar el desarrollo de organizaciones con sus servicios de recursos humanos; a través de la atracción, evaluación y formación de profesionales.

Soluciones para la mejora de los procesos internos HR Actualmente, Time To Grow trabaja en dos áreas centradas en la mejora de los recursos humanos en empresas. Estas dos áreas son: la atracción de talento y el desarrollo de profesionales a través de formaciones específicas en liderazgo y mejora de habilidades. En el área de atracción de talento esta compañía ofrece soluciones clave como la creación de planes de onboarding y formación del departamento interno para potenciar la búsqueda directa de empleados. De igual forma, ejecutan proyectos de Executive Search para incorporar a directivos en la industria de Gran Consumo. En el área de desarrollo de talento abordan planes de formación principalmente basados en la mejora de competencias profesionales, programas de liderazgo para mejorar habilidades directivas y team building así como otros elementos cruciales que diseñan a medida para cada uno de sus clientes.

¿Por qué contratar a Time To Grow como partner de recursos humanos? Time To Grow siempre trabaja con una mentalidad de largo plazo intentando entender las necesidades de sus clientes, analizando sus intereses y objetivos para proponer proyectos que les ayuden a mejorar su competitividad en el mercado. Sumado a ello, sus socias, Maribel García y Nuria Ventura se involucran de primera mano en los proyectos y aportan su amplia experiencia en el ámbito del Executive Search, el Coaching y la formación en habilidades y competencias profesionales. Les encanta diseñar los proyectos a medida y entender las necesidades menos evidentes de sus clientes para ayudarles a crecer de forma sostenible.

Time To Grow tiene más de 15 años operando en la industria del gran consumo en las áreas de atracción y desarrollo de profesionales. Esto le permite, hoy día, mejorar la productividad y los resultados de sus clientes.