Una visita guiada en Barcelona como actividad de team-building, ¿porqué no?

En el mundo empresarial actual, el contacto humano cumple un papel preponderante para los trabajadores y equipos de trabajo. Aunque los regalos y detalles son importantes, hoy en día las compañías invierten más en actividades que fomenten la motivación, la solidaridad, el trabajo en equipo y la superación personal y profesional. En este contexto, los team building son ideales para romper el hielo y crear un ambiente distinto y único para la convivencia entre los empleados. Por tal razón, Barcelonina ofrece una de las mejores experiencias de team building mediante una visita guiada en Barcelona para empresas.

Visita guiada en Barcelona como team building Las actividades como los team building son necesarias y, en muchos casos, indispensables para potenciar las habilidades blandas de los trabajadores y mejorar el bienestar personal y profesional, tanto a nivel individual como grupal. Las visitas guiadas de Barcelonina ofrecen magníficas ventajas para alcanzar estos objetivos. Estas actividades están diseñadas para impulsar el trabajo en equipo de los participantes. Cada una de las dinámicas están pensadas para fomentar la interacción y colaboración entre los miembros, así como la integración de equipos y la comunicación. Además, estas visitas disminuyen la desmotivación laboral, reducen el estrés y promueven un ambiente de relajación.

En cuanto a la productividad, son ideales para mejorar el rendimiento a nivel individual y la productividad del grupo, por medio de actividades que promueven las relaciones sanas y eficientes entre los participantes. Por otro lado, se obtiene un beneficio en el desarrollo de la creatividad y en la resolución de problemas, dos factores importantes en el entorno empresarial que disminuyen con la rutina y el estrés laboral. Por último, realizar una visita guiada permite a todos los participantes desconectar tanto de las paredes de la empresa como de su rutina del hogar, creando una experiencia memorable y profunda que les incentiva en múltiples aspectos.

Una actividad muy local de team building para todo tipo de empresas Barcelonina es una empresa dedicada a la creación de tours para empresas, creada en el año 2012. En sus inicios estaba orientada a ofrecer tours privados para microgrupos de viajeros por los lugares más emblemáticos y famosos de la ciudad; sin embargo, ha evolucionado para llegar a ofrecer un servicio exclusivo para empresas, creando team buildings únicos en el sector. En cada uno de los recorridos que se realizan están presentes algunos valores que forman parte de la esencia de esta marca. Uno de ellos es el humor, como un elemento fundamental para la creación de buenos recuerdos. También se promueve la empatía y curiosidad, y se enfocan en que el viajero tenga una experiencia cercana en cada uno de los rincones visitados, hasta llegar a sentirse un barcelonés más. En Barcelonina trabaja un extraordinario equipo de guías turísticos, los cuales conocen a la perfección los lugares especiales de la ciudad, y quienes llevan de la mano a los visitantes en un viaje por la historia y evolución de Barcelona. Siempre haciendo enfoque en las vivencias de los ciudadanos, su estilo de vida, costumbres y más.

Barcelona, una ciudad para disfrutar El equipo de Barcelonina se encarga de llevar a los visitantes y turistas en un viaje sin igual, en el que puedan disfrutar de toda la magia que esconde Barcelona. En las visitas guiadas se pueden realizar paradas para degustar aperitivos, o las deliciosas tapas típicas de la ciudad en los restaurantes y centros de comida que se encuentran en el recorrido. Pero la gastronomía no es el único encanto de la zona. Barcelona cuenta con una impresionante arquitectura digna de ser conocida y visitada. Por ello, todas las actividades se centran en conocer los lugares que forman parte de su patrimonio, entre los que se incluyen los Castells, el Barrio Gótico, el Paseo de Gracia y la famosa Sagrada Familia.

No obstante, Barcelonina dispone también de muchas actividades para diferentes grupos, gustos y necesidades. Los tours tienen una duración que va desde 2 horas hasta 9 horas, y pueden estar enmarcados en una temática específica, tal como gastronomía, arte, historia, arquitectura, Gaudí, incluso excursiones fuera de Barcelona. Para satisfacer completamente las demandas de sus clientes, es posible programar visitas guiadas personalizadas, de acuerdo a las necesidades del grupo. De esta manera, las empresas pueden obtener un itinerario a medida, enfocado no solo en un lugar ideal para el equipo, sino en los aspectos que quiere fortalecer en toda la actividad.

Con Barcelonina, es posible realizar una visita guiada, creando una de las mejores experiencias de team building de la ciudad.