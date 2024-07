El seguro frente a la ocupación ilegal de la vivienda de Línea Directa alcanza ya casi los 100.000 clientes

Cada año se registran unas 15.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España, causando un perjuicio a los propietarios por el procedimiento jurídico para recuperar su casa y la factura económica derivada de esa ocupación. Por eso, en épocas en que es habitual abandonar temporalmente la vivienda, como verano, conviene seguir una serie de recomendaciones de seguridad. Además de contar con un seguro que proteja al propietario de las consecuencias de una eventual ocupación.

Es el caso de Línea Directa, que hace un año se convirtió en la única aseguradora de España en ofrecer una póliza específica y completa de protección frente a la ocupación ilegal de la vivienda. Este seguro garantiza al dueño asistencia legal para el proceso de recuperación del inmueble y le compensa de forma muy amplia por los costes económicos que soporte a raíz de usurpación o allanamiento.

Una de sus características destacadas y que lo hace único es que no es está vinculado al seguro de Hogar, de forma que se puede contratar de forma independiente, también por clientes que tengan asegurada su vivienda con otra compañía. En este caso, su precio es de 24 euros al año. En caso de contratarlo conjuntamente con el seguro de Hogar de Línea Directa, se reduce a 10 euros al año.

En solo un año, casi 100.000 clientes han contratado este seguro frente a la ocupación ilegal de la vivienda, convirtiendo a Línea Directa en la aseguradora líder en este segmento.

Asistencia para recuperar la casa y reparación de los daños El proceso para recuperar la vivienda puede ser lento y complejo. El seguro de Línea Directa ofrece asesoramiento legal, la reclamación de la vivienda y hasta 10.000 euros en gastos legales y jurídicos.

Desde el punto de vista de la compensación por los desperfectos, cubre la habilitación de la vivienda y hasta 7.500 euros por los daños a otros vecinos. Asimismo, el propietario recibirá hasta 300 euros al mes durante seis meses por los consumos de agua, luz y gas. Y si la casa estuviese destinada al alquiler o se necesitase una alternativa de alojamiento, prevé hasta 800 euros al mes durante seis meses.

En conjunto, el seguro de Línea Directa ofrece unas coberturas frente a la ocupación por un total de 33.900 euros.

Otras recomendaciones Para evitar una eventual ocupación, conviene seguir además una serie de recomendaciones básicas. Para ello, se aconseja reforzar la seguridad de puertas y ventanas y, durante ausencias más prolongadas, tomar medidas para que desde fuera no se aprecie que la casa está vacía, como no bajar las persianas del todo y pedir a un conocido que recoja el correo.

Si se detectan hilos de silicona o marcas en la puerta, señales usadas por los okupas para saber si una vivienda está vacía, se debe avisar a la policía. También es recomendable facilitar un teléfono de contacto a un vecino de confianza para ser avisados si, durante la ausencia, detecta algo sospechoso.

En caso de sufrir una ocupación, el propietario debe avisar lo antes posible a la policía y presentar una denuncia. Hay que evitar enfrentarse con los ocupantes y no cortar los suministros.