FECOMA celebró el Día Internacional de las Cooperativas con la entrega los Premios ES_MAD 2024 en el Ateneo de Madrid

Fueron diez los reconocimientos entregados por FECOMA: siete a las cooperativas y sociedades laborales que han destacado por su desempeño, en la Comunidad de Madrid, y tres a personalidades o entidades del espacio público económico, cultural y social, por su apoyo a la Economía Social: el escritor y periodista Abel Hernández, la Fundación José María Llanos, y el sociólogo y político Sebastián Reyna LaFederación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid, ha celebrado, este fin de semana -siempre el primer sábado de julio- el Día Internacional de las Cooperativas que este año se celebra bajo el lema de "Las Cooperativas construyen un futuro mejor para todas las personas", elegido por Naciones Unidas y la alianza Cooperativa Internacional. El acto tuvo lugar en un lugar emblemático e inspirador, como el Ateneo de Madrid, en pleno corazón del madrileño Barrio de las Letras.

El presidente de FECOMA, Carlos de la Higuera Pérez, daba la bienvenida a la gala de entrega de los premios, poniendo en valor una efeméride que "subraya los principios y virtudes del cooperativismo, entendiendo, además, que podrían y deberían ser también tenidos en cuenta y adoptados en todas y cada una de las empresas del país". El presidente de FECOMA recalcó que la Constitución Española de 1978 dedica un artículo al fomento cooperativismo, la aprobación en el año 2011 de la primera Ley de la Economía Social, y que el planeta necesita a la Economía Social como aliada, para lograr un desarrollo sostenible.

De la mesa inaugural formó parte también María del Carmen Cobano, responsable de Relaciones Institucionales de UNCUMA. Cobano calificó al actual como "el momento de las cooperativas y de la Economía Social", puesto que los gobiernos, la administración son hoy más conscientes que nunca de su importancia para mantener un crecimiento económico sostenible e inclusivo, con empresas de todos los tamaños y con un empleo de calidad, que "ponen en el centro a las personas".

Óscar Romera Jiménez, coordinador General de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, calificó al Ateneo como "un marco ideal para celebrar la fiesta del cooperativismo", y, por encima de sus números, afirmó que este sector es básico para el desarrollo económico equilibrado, social y sostenible. En cualquier caso, Romera recalcó que hay 8.650 entidades que conforman la estructura de la Economía Social en el municipio Madrid, siendo el 46% de ellos autónomos, un 13% cooperativas y centros especiales de empleo y un 22,4% son mutualidades y sociedades laborales. Asimismo, recordó que el 75% de los contratos de la Economía Social en Madrid son indefinidos, y 44% de ellos, a tiempo completo.

Cerró la mesa inaugural Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, y gran valedor, desde su llegada a la vida pública, de la Economía Social. El consejero felicitó a todos los premiados, y afirmó que los premios ES_MAD 2024 "sirven para poner en valor la gran familia de la Economía Social, y especialmente una forma de hacer empresa que ha demostrado ser una fuente de riqueza y de empleo estable y no deslocalizado, algo que debería ser uno de los retos del país, y que contribuye al mantenimiento del empleo, también en las zonas rurales, objetivos todos ellos que compartimos desde la Comunidad de Madrid". García Martín recordó la aprobación por unanimidad del arco parlamentario -hecho inédito- de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, que elimina burocracia y ofrece seguridad jurídica, "cuya redacción se llevó a cabo escuchando activamente a FECOMA y a las entidades de la Economía Social".

A continuación, se procedía a la Entrega de Premios al mejor desempeño entre las empresas de Economía Social de la Comunidad de Madrid, Premios ES_MAD 2024, de manera que ha sido cada unión, agrupación o federación representada en FECOMA la que ha elegido a su ganador de este año.

El Premio al mejor desempeño de las sociedades laborales de la Comunidad de Madrid ha recaído en la empresa PAISAJE TRANSVERSAL, Sociedad Limitada Laboral. Paisaje Transversal, Sociedad Limitada Laboral es un proyecto empresarial creado en 2013 por 5 jóvenes arquitectos urbanistas (menores de 30 años) como empresa spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid. Paisaje Transversal inició su actividad profesional a través de una labor divulgativa, constituyéndose en uno de los diez blogs más influyentes de arquitectura en castellano del mundo. A partir de 2011 se constituye como una oficina de innovación urbana y territorial, destacando por coordinar, diseñar y asesorar procesos innovadores de análisis en la ciudad y el territorio, a través de los principios de transdisciplinariedad, implicación ciudadana, ecológica urbana y aprovechamiento de las herramientas digitales. En 2013 se constituyen como sociedad laboral, como modelo empresarial idóneo, de participación horizontal y solidaria en un sector arquitectura y construcción, precarizado y explotado en los últimos años. En sus 10 años largos de historia han desarrollado más de 250 proyectos aportando ideas e innovación a todas las grandes administraciones públicas del país.

Guillermo Acero Caballero, arquitecto y socio fundador de Paisaje Transversal Sociedad Limitada Laboral, recordaba cómo unos cuantos estudiantes, en plena crisis, "vimos la oportunidad de replantearnos como se hacía la Arquitectura y cómo se pensaban las ciudades en nuestro país y, desde entonces, y a través de un esfuerzo colectivo, ayudamos con nuestros proyectos a que las ciudades sean más sostenibles, más inclusivas, más resilientes, y esperamos poder seguir muchos años con ello". Acero reconocía que, en el mundo de la Arquitectura, "estamos acostumbrados a recibir premios por los proyectos, pero siempre decimos que los mejores son aquellos que reconocen a la propia empresa, y, recibirlos desde la familia de la Economía Social nos hace todavía más ilusión, porque creemos en ella, y nos sentimos arropados por ella".

El Premio al mejor desempeño de las sociedades cooperativas de trabajo que ha recaído en REBIVE, Sociedad Cooperativa Madrileña. REBIVE es una cooperativa de profesionales de la arquitectura, con distinta experiencia en arquitectura bioclimática, rehabilitación ecológica, cohousing y bioconstrucción. Su trabajo se distingue por su compromiso con la mejora de la calidad de vida a través de un enfoque sostenible en cada proyecto. Poniendo en un lugar central la sostenibilidad ambiental, su enfoque sobrepasa el uso de determinados sistemas técnicos, siendo los criterios bioclimáticos, que aprovechan las condiciones naturales del lugar, las medidas esenciales.

Paula Quereda, arquitecta de interiores de ReBive, explicaba, después de recoger el premio, que "somos una cooperativa de diseño, arquitectura y rehabilitación con un enfoque sostenible que lleva tiempo trabajando en Madrid, con distintos proyectos y a distintas escalas". REBIVE, fundamentalmente, en los últimos años ha estado vinculada a rehabilitación energética desde una reflexión filosófica puesto que "creemos que la rehabilitación es la forma más sostenible que tenemos de actuar, aprovechando lo existente, en un país como el nuestro que tiene un parque inmobiliario muy antiguo que se construyó mucho antes de la llegada de normativa enfocada a la eficiencia energética". Para Paula, el premio es importante porque no solo reconoce su labor como estudio de Arquitectura, o como cooperativa de Arquitectura, sino también "nuestra elección de un modelo de empresa diferente, que apuesta por una serie de valores distintos que tienen que ver con la horizontalidad y con otra filosofía de negocio que no es a la que estamos acostumbrados".

El Premio al mejor desempeño de las cooperativas de vivienda le correspondió a JARDINES DE ALDOVEA, Sociedad Cooperativa Madrileña. Jardines de Aldovea es una cooperativa que se constituye gracias al trabajo del Registro de Demandantes de Concovi, que consiguió, en plena pandemia que un colectivo estructurado y sólido quisiera unirse para autoconstruirse viviendas en Torrejón de Ardoz. La Cooperativa surge en los peores momentos de la pandemia, y a pesar de ello, el colectivo, en reuniones online, se preparó para poder tener éxito. Jardines de Aldovea S.Coop ha desarrollado durante casi 3 años chalets adosados que se caracterizan por el consumo energético casi nulo y optando por la industrialización de gran parte de la obra.

Hugo Sánchez Muñoz, representante de Jardines de Aldovea, S. Coop. Mad señalaba que "el nuestro es un proyecto vanguardista y singular", y que recibir el premio "es un honor y un acicate para seguir trabajando en la misma dirección", puesto que en España hay un problema grave con la vivienda asequible para todo el mundo, "y las cooperativas de vivienda son parte de la solución", por lo que auguró que participarán como actores fundamentales en los grandes desarrollos que hay en Madrid.

El Premio al mejor desempeño de las sociedades cooperativas de transporte a LOGÍSTICA FORMA TRANS, Sociedad Cooperativa Madrileña. LOGISTICA FORMA TRANS, ha cerrado el año con una facturación total de más de 3,5 millones de euros, con un 30% de facturación de servicios realizados principalmente en países como: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Austria y Polonia, dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea como Inglaterra o Marruecos. Este avance en la internacionalización no hubiera sido posible, sin la continua inversión en digitalización de la entidad y geolocalización de todos sus vehículos, logrando ser referencia en el sector de transporte de mercancías por carretera, tras lograr desarrollar un sistema de digitalización interna de todos sus procesos productivos y organizativos de la cooperativa a través de su transformación digital y la automatización de todas sus acciones, consiguiendo en pocos años una optimización en todos sus procesos ahorrando tiempo y mejorando considerablemente toda su estrategia empresarial. Esta diferenciación les ha impulsado a buscar oportunidades más allá de sus fronteras tradicionales.

Desirée Paseiro Rodríguez, vicepresidenta de la cooperativa LOGISTICA FORMA TRANS, recordaba que, desde hace 11 años, "hemos tenido la fortuna de ir creando estructuras y herramientas, con una red de colaboración a nivel europeo con otras organizaciones y cooperativas, que nos ha permitido favorecer la actividad internacional de transporte de otros cooperativistas, pequeños emprendedores y micropymes, eludiendo para ellos las complicaciones de una normativa dispersa o las dificultades de tránsito". Para Paseiro, el reconocimiento de FECOMA pone en valor el trabajo de un grupo de personas que, desde hace años trabajan por la Economía Social y por el cooperativismo en el ámbito del transporte, "un sector donde ha habido siempre una cierta reticencia a estas figuras".

El Premio al mejor desempeño de sociedades cooperativas Agroalimentarias ha recaído en la CASTELLANA DE GANADEROS, Sociedad Cooperativa de Madrid.La Cooperativa Castellana de Ganaderos, S. Coop. Mad., fundada a principios de los años cincuenta por 14 ganaderos en Campo Real, Madrid, se ha consolidado como una de las cooperativas de ganado ovino más importantes de España. Su compromiso con la tradición y la calidad en la producción de queso de oveja ha sido clave en su éxito y reconocimiento internacional. La cooperativa se distingue por su modelo de producción integral, que abarca desde el control de la producción de leche hasta la comercialización del queso. Esto hace que la marca QUESO CAMPO REAL sea sinónimo de GARANTIA DE CALIDAD.

Luis Díaz Páez, presidente de Castellana de Ganaderos, S. Coop. Mad. Recordaba que "llevamos más de 50 años fabricando quesos con el mismo cariño e ilusión que cuando empezamos". Para Díaz, el premio "reconoce nuestra labor como ganaderos en la comunidad de Madrid y reivindica nuestros productos, puesto que somos los que mantenemos los pequeños pueblos, sin relevo generacional, gracias también en parte, al apoyo de FECOMA y de instituciones como la Comunidad de Madrid".

El Premio al mejor desempeño de las sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, que ha recaído en COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE AHORRO POR EL CONSUMO GRUPO FERROVIARIO, Sociedad Cooperativa Madrileña. La Cooperativa de Consumidores de Ahorro por el Consumo Grupo Ferroviario, S. Coop. Mad., es un ejemplo de resiliencia y compromiso con el espíritu cooperativista. Heredera de una rica tradición iniciada por trabajadores de RENFE, esta cooperativa surge en 2001 de la fusión de 20 cooperativas, destacando quizás "La Motora" como la más antigua, pues fue fundada en 1921. Desde sus inicios, los pioneros de estas cooperativas demostraron un notable espíritu de cooperación y sacrificio. La integración de estas cooperativas en la Unión Territorial de Cooperativas de Ahorro por el Consumo (que en 2001 pasó a denominarse Grupo Ferroviario de Ahorro por el Consumo) integraba a unas 10.000 familias, lo cual suponía una importante fuerza económica y social. La misión principal de la cooperativa ha sido siempre ayudar a sus socios a adquirir artículos de primera necesidad a precios reducidos, generando un beneficio directo en sus hogares.

Antonio Pascual López, vicepresidente de la Cooperativa de Consumidores de Ahorro por el Consumo Grupo Ferroviario, S. Coop. Mad., se mostraba ilusionado con un premio que distingue la labor de unas cooperativas que, lamentablemente, van perdiendo fuerza. "Antes podíamos comprar en muchos sitios, pero la vida lo ha cambiado todo. Ya no se puede ir a comercios pequeños, porque no existen. Las grandes superficies nos han machacado, pero seguimos funcionando, de la misma manera que cuando empezamos, aunque ahora, las necesidades ya no sean las mismas", señalaba.

El Premio a los socios de la Unión de Detallistas Españoles de Madrid, Sociedad Cooperativa recayó enFrancisca Lozano Gómez. Francisca Lozano o Paquita, como la conocen sus vecinos, es un símbolo de Torrelaguna. Con casi 93 años, sigue ordenando la fruta y saludando a todos los que pasan por su tienda. Desde 1954 que abrió la primera tienda con su marido, Paquita no ha dejado un solo día de acudir a la tienda y atender a sus clientes. Desde 1997 Paquita es socia de una cooperativa con la misma antigüedad que ella (1931) y con Unide ha seguido haciendo crecer los frutos de su trabajo, abriendo su segunda tienda en Caraquiz, Guadalajara. "Quiero a todo el pueblo de Torrelaguna, bendito Torrelaguna. El pueblo está conmigo, y yo con él. Les doy las gracias a todos ellos y también a quienes componen la cadena UNIDE. La unión hace la fuerza para todo", decía, en uno de los momentos más emotivos de la entrega.

También hubo dos premios especiales del Jurado y una mención honorifica. El Premio a la labor artística en cualquier rama de la cultura que hayan destacado por transmitir los valores, la idiosincrasia del cooperativismo o la imagen positiva de la región de Madrid a través de su obra recayó en Abel Hernández. Nacido en Sarnago (Soria), en 1937, es una figura eminente en el ámbito cultural y periodístico de España. Su trayectoria profesional, marcada por una dedicación inquebrantable a la verdad y a la reflexión crítica, ha dejado una huella profunda en la historia contemporánea del país. "La economía, si no es social, probablemente atenta contra la dignidad humana y no es eficaz", señalaba poco antes de recibir su premio. Hernández calificaba el premio como "un orgullo", puesto que desde niño, ha vivido, en un mundo rural que desaparece, "el sentido de la cooperación, con mucho trabajo comunitario, una gran solidaridad entre las gentes, con una parte de trabajo individual y otra común, con las hacenderas, el horneo del pan, o una cosecha para todo el pueblo con la que cubrir los gastos municipales".

El Premio a la labor solidaria desarrollada directamente por instituciones o a través de las personas ciudadanas que forman parte de la Comunidad de Madrid, que se entrega a LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE LLANOS,

La Fundación José María de Llanos se ha destacado durante décadas por su compromiso inquebrantable con la justicia social, el desarrollo comunitario y la integración de los más desfavorecidos en la Comunidad de Madrid. Fundada en honor al padre José María de Llanos, su misión es reflejo de los valores humanistas y solidarios que él defendió a lo largo de su vida. La labor de la Fundación se caracteriza por su enfoque integral y participativo, involucrando a las comunidades en el diseño y ejecución de los proyectos. Este modelo de trabajo ha demostrado ser altamente eficaz, generando un impacto duradero y transformador en las vidas de aquellos a quienes sirve. La entrega del Premio a la Labor Solidaria a la Fundación José María de Llanos es un merecido reconocimiento a su incansable dedicación y su contribución significativa al bienestar de la gente más desfavorecida de la Comunidad de Madrid, así como del impulso de la Economía Social.

Juan de Dios Morán Maestre, presidente de la Fundación José María de Llanos, recordaba que, a punto de cumplirse 70 años desde la llegada del Padre Llanos a Entrevías y al Pozo del Tio Raimundo, el barrio tiene una destacada trayectoria de cooperativismo y de cooperación, "que creo que es lo que FECOMA ha querido destacar al entregarnos este reconocimiento".

La entrega de los premios ES_MAD con la Mención especial a personas que hayan destacado en el apoyo a la Economía Social de Madrid, que este año ha recaído en Sebastián Reyna Fernández, una figura crucial en el ámbito de la Economía Social en España. Nacido en Alicante en noviembre de 1953 y licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Reyna ha dedicado su vida al fortalecimiento del cooperativismo y las sociedades laborales.

Desde 1982 hasta 1989, Sebastián Reyna fue director General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo, desempeñando un papel vital en la promoción y desarrollo del sector cooperativo en un periodo de grandes transformaciones sociales y económicas en España. En 1989, asumió la dirección de la Fundación Francisco Largo Caballero, contribuyendo al estudio y la difusión del pensamiento socialista. Reyna también ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT desde 1990 hasta 1998, donde su labor fue fundamental para la defensa de los derechos laborales y la promoción de políticas sociales inclusivas. En el año 2000, fue elegido secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT), cargo que desempeñó hasta 2018. En esta función, se destacó por su defensa incansable de los intereses de los autónomos y pequeños empresarios, promoviendo iniciativas que mejoraron sus condiciones de trabajo y fomentaron su integración en el tejido económico nacional. "Entiendo que el premio es un reconocimiento a mi responsabilidad en la Dirección General de Cooperativas, puesto que desde allí impulsamos la creación del movimiento cooperativo de Madrid y del resto de España, reafirmando su democratización y profesionalización", señalaba en la gala.

Clausuraron el acto el viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Daniel Rodríguez Asensio; el presidente de la Fundación GSD, Juan Tinahones, como entidad coorganizadora y patrocinadora de los premios, y el presidente de FECOMA, Carlos de la Higuera, quien, además, en el momento de dejar la presidencia, recibió un sentido homenaje del sector.

Esta actuación ha sido en el marco del convenio de subvención con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y FECOMA para la realización de actuaciones de fomento del cooperativismo en la Comunidad de Madrid y con la colaboración entidades como son la Fundación GSD, la correduría de seguros éticos SERYES y CAJAMAR.