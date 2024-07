Entrevista a Ángel González, CEO de GlobátiKa, sobre la trayectoria de un perito informático

En el dinámico y constantemente cambiante mundo de la tecnología y los procesos judiciales, la labor de los peritos informáticos se ha vuelto indispensable para el correcto funcionamiento del sistema judicial. En una entrevista exclusiva para este medio, Ángel González, CEO de GlobátiKa Lab, ofrece una visión detallada de su trayectoria profesional y del crucial rol que desempeña su empresa en la resolución de casos judiciales mediante la peritación y certificación de evidencias informáticas.

¿Qué hace falta para ser perito informático? Ángel González es enfático al describir los requisitos necesarios para convertirse en un perito informático. "La ley establece que para ser perito solo se requiere disponer del título que así lo acredite y tener la experiencia necesaria", afirma. Sin embargo, destaca una particularidad importante: "Es crucial tener en cuenta que la informática no es una profesión regulada que aparezca en el código de profesiones publicadas en el BOE, a diferencia de otras como la medicina, la abogacía o la arquitectura".

El artículo 340.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) detalla los requisitos: “Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias”. La ley, por tanto, define claramente quién puede acceder a la profesión. Para ello, poseer un título oficial es fundamental.

Continúa González: "La informática avanza tan rápido que no hay tiempo para otorgar títulos a todos los campos que se van abriendo, de ahí que sea imposible la regulación en estas áreas. Debemos tener en cuenta también que es un mercado muy competitivo y dinámico. Algo parecido ocurrió con los agentes de la propiedad inmobiliaria en el año 2000 y su liberalización en el mercado. El Auto del 10 de abril de 2000 planteó la cuestión de inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 403 del Código Penal, considerando que la tipificación del intrusismo en profesiones con 'título oficial' podría vulnerar el principio de proporcionalidad y otros derechos constitucionales, como el derecho a elegir profesión libremente (art. 35 CE) y la libertad de empresa (art. 38 CE). No debemos olvidar a los grandes profesionales especializados en algún área informática que se han autoformado a través de la experiencia, sin que exista algún curso oficial y mucho menos estudio reglado de cualquier tipo acorde a estas nuevas especializaciones, como actualmente ocurre con la IA. Esto demuestra que la calidad y la pericia en el ámbito de la informática no dependen exclusivamente de la titulación formal, sino también del conocimiento práctico y la capacidad de adaptación a las innovaciones tecnológicas".

¿A qué tipos de casos se enfrentan en su empresa? La empresa de Ángel González, GlobátiKa, se ha consolidado como un pilar en la resolución de numerosos procesos judiciales. "A día de hoy somos contratados en todo tipo de procesos judiciales. Nuestro trabajo es ayudar a las personas mediante la peritación y certificación de las evidencias informáticas", explica González.

"Hoy en día todos tenemos conversaciones por WhatsApp, correos electrónicos, videos, nos conectamos a servidores, tenemos cámaras de seguridad por todos lados, etc.", señala. Este vasto entramado de tecnología y comunicación digital se convierte en el campo de acción de GlobátiKa. "Los abogados nos contratan frecuentemente para los casos penales de violencia de género, robos, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, etc., ya que necesitan aportar pruebas con la firmeza ante el juez", añade.

¿Cuáles son las peritaciones informáticas más frecuentes? "En GlobátiKa Lab, hemos construido una trayectoria que refleja nuestra excelencia, el buen hacer de todo el equipo con muchísimos clientes satisfechos, y que a fecha de hoy superan los el millar de informes", comenta Ángel González. "Nuestra metodología de investigación rigurosa y la elaboración de informes periciales de alta calidad son factores clave en este éxito. A lo largo de los años, hemos trabajado en una gran variedad de casos, son frecuentes las denuncias falsas por conversaciones en WhatsApp manipuladas. También nos hemos enfrentado a robos de datos en empresas, manipulación de imágenes, fotografías y vídeos, y casos de phishing bancario. Hemos lidiado con plagio de páginas web, certificación del envío de datos telemáticos y la peritación de software ilegal descargado y denunciado por la BSA. Cada uno de estos casos ha requerido un análisis forense meticuloso para validar y certificar las pruebas presentadas en los juicios".

¿Qué retos se presentan en el campo pericial informático? El campo de la peritación informática no está exento de retos, y uno de los más significativos es la manipulación de pruebas. "Sin duda, cada vez resulta más fácil para usuarios con poco conocimiento informático poder manipular una imagen, un archivo pdf con una firma de otra persona, incluso videos o audios ahora que la IA hace esto mucho más fácil", comenta González. Esta facilidad de manipulación representa un desafío constante para los peritos informáticos.

Para enfrentar estos retos, en GlobátiKa se apuesta por la formación continua y el desarrollo de nuevas habilidades. "Todo nuestro equipo está siempre en constante formación para poder ir un paso por delante de los ciberdelincuentes", afirma con determinación. La capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y comprender las técnicas emergentes es esencial para mantener la integridad de las evidencias y garantizar la justicia.