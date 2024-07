Sg tech se convierte en patrocinador y participante clave en la VI edición de O Encontro da Toxa

Sg tech tiene el placer de anunciar su participación y patrocinio en la VI edición de O Encontro da Toxa, el foro económico de referencia en Galicia, organizado por CESUGA. Este prestigioso evento se llevará a cabo los días jueves 11 y viernes 12 de julio, con un enfoque en la transformación digital y la inteligencia artificial. Se espera la asistencia de más de 70 ponentes y más de 400 asistentes En esta edición, Sg tech tendrá una presencia destacada en dos mesas de debate cruciales. Una de ellas será moderada por el CEO de la compañía, Alfredo Castro, y se centrará en la implementación de nuevas tecnologías en la cadena de valor. Durante esta mesa, los expertos discutirán cómo las tecnologías emergentes están revolucionando cada eslabón de la cadena de valor, desde la producción hasta la entrega al cliente final.

La otra mesa contará con la participación del Head of IT Projects de Sg tech, Eduardo Egido, quien abordará el tema de la inteligencia artificial al servicio de la competitividad. En esta sesión también intervendrá Daniel Beltrán Bolívar, Director de Proyectos Aeroportuarios e Innovación del Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los clientes destacados de la empresa. Beltrán Bolívar hablará sobre el proyecto de Automatización de Procesos Robóticos (RPA) desarrollado conjuntamente con Sg tech. Además, la empresa presentará un elemento innovador: una agente de inteligencia artificial llamado SERVI, creado internamente por el equipo de Sg tech.

Sg tech está convencida de que esta VI edición de O Encontro será un evento inolvidable. La empresa se muestra entusiasmada por participar en este foro tan relevante y compartir sus experiencias y conocimientos sobre transformación digital e inteligencia artificial. Sg tech seguirá el evento de cerca y compartirá los momentos más destacados en sus redes sociales para mantener a todos informados sobre los desarrollos más importantes.

Para mantenerse al día con todas las novedades de O Encontro, se invita a seguir las redes sociales de Sg tech y no perderse ninguna actualización.

Acerca de sg tech

Sg tech es una empresa perteneciente al Grupo HPS, con una trayectoria de más de 80 años en el mercado y presencia en España, Marruecos, Colombia y USA.

Sg tech marca internacional, es una empresa líder en soluciones tecnológicas avanzadas, adaptándose a las necesidades y filosofía de cada cliente, ofreciendo así soluciones tecnológicas eficaces a cualquier necesidad que el cliente tenga, proporcionando herramientas que transforman digitalmente a sus clientes y optimizan sus operaciones.

Con más de 20 años de experiencia, sg tech ha demostrado su capacidad y conocimiento en el campo de la transformación digital y la gestión integral de proyectos Tecnológicos en múltiples sectores como banca, seguros, industria, telecomunicaciones, Mass Media, Logística y Administración Pública.

Sg Tech trabaja cada día en el compromiso de tener una política sostenible e igualitaria con todos sus stakeholders.