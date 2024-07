iXalud ofrece sesiones de andulación para conseguir más bienestar ante afecciones que producen dolor crónico

Enfrentar enfermedades crónicas que generan dolor puede afectar considerablemente la calidad de vida. Además, este tipo de afecciones suelen ser debilitantes y dificultan la realización de actividades cotidianas.

Al mismo tiempo, pueden afectar el vínculo con otras personas e influyen negativamente en el bienestar físico y mental en general. En estos casos, para mejorar la salud es posible recurrir a una solución innovadora con respecto al tratamiento de dolores crónicos. Se trata de las terapias de andulación que ofrece el centro iXalud.

Superar dolores crónicos para recuperar la sonrisa Una de las mayores dificultades que enfrentan las personas que viven con enfermedades crónicas es encontrar tratamientos que proporcionen alivio duradero y optimicen su calidad de vida. A veces, los medicamentos convencionales ofrecen solo una mejoría temporal y nada más. A su vez, el coste y la incomodidad de algunos tratamientos invasivos suelen desanimar a muchos pacientes a buscar ayuda. En estos casos, es habitual padecer sentimientos de desesperanza y aislamiento.

No obstante, el centro de salud y tecnología iXalud ha desarrollado un nuevo abordaje para las necesidades de pacientes con dolencias crónicas, al especializarse en una terapia vanguardista y prometedora para mejorar la salud. Se trata de la andulación, una técnica no invasiva que combina vibraciones mecánicas y calor infrarrojo para estimular la circulación sanguínea y relajar los músculos. Este tratamiento biofísico combina dos metodologías altamente efectivas en la medicina moderna y permite reducir los dolores. Asimismo, promueve la recuperación física y emocional de los pacientes.

Cómo mejorar la salud con las terapias de andulación La andulación es una terapia que se basa en principios científicos comprobados y ha demostrado ser efectiva en el alivio del dolor crónico. De este modo, es posible conseguir una mejoría del bienestar general de los pacientes.

Durante las sesiones, las vibraciones mecánicas de baja frecuencia, en combinación con el calor infrarrojo, dirigen su acción directa a los tejidos profundos del cuerpo. A través de su acción terapéutica, este sistema promueve la relajación muscular y mejora la circulación sanguínea. Adicionalmente, este efecto permite mitigar las dolencias corporales de manera no invasiva, así como también fomentar otros procesos vinculados al metabolismo que reducen inflamaciones y tensiones.

Gracias a sus resultados, la andulación ayuda a mejorar la salud ante cuadros de lumbalgia, fibromialgia, artritis, y artrosis. Además, se utiliza para mitigar las consecuencias de la obesidad, de la fatiga muscular y del envejecimiento.

En definitiva, las sesiones de andulación aplicadas por los especialistas de iXalud no solo abordan los síntomas físicos para mejorar la salud, sino que también puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo y la calidad de vida de los pacientes. De este modo, es posible recuperar la sonrisa y vivir con un mayor nivel de bienestar.