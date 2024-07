The Battery Show Europe bate su récord anual con más de 20.000 participantes y un crecimiento del 23%

Stuttgart, centro neurálgico de la industria automovilística en Europa, acogió a un mayor número de asistentes, destacando decisiones e innovaciones mundialmente reconocidas en VE, tecnología de baterías y cadena de suministro The Battery Show Europe and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, el principal evento europeo sobre baterías y tecnología de vehículos eléctricos e híbridos, acogió a más de 20.000 asistentes durante los tres días que duró el evento en el recinto ferial de Stuttgart, Alemania, del 18 al 20 de junio de 2024. Entre los principales expositores se encontraban empresas como Siemens, Parker, Lyric Germany, Keyence, Atlas Copco, ScanTech y ThermoFisher Scientific.

Además de expositores de primera categoría, el evento contó con exposiciones de productos que permitieron a los asistentes profundizar en las nuevas tecnologías y conocer de primera mano las últimas innovaciones. Otro aspecto destacado de la feria es el Open Tech Forum, que acogió más de 20 presentaciones sobre producción de baterías, desarrollo y control de calidad, y análisis predictivo de baterías, lo que permitió ampliar las oportunidades educativas.

"El mercado de los vehículos eléctricos sigue evolucionando en Europa y la región introduce constantemente nuevas normativas para apoyar su crecimiento", afirma John Lewinski, vicepresidente de Informa Markets Engineering. "Como líder mundial en automoción, VE y almacenamiento de energía, la celebración de The Battery Show en Stuttgart es crucial para apoyar la intersección de los mercados europeo y mundial. El evento de este año reunió a los mejores innovadores en el corazón de la industria del automóvil para descubrir nuevas tecnologías que impulsan el impacto mundial".

"Estamos dejando de ser profesores para convertirnos en alumnos", señala en Bloomberg Sebastian Wolf, director de operaciones de la unidad de baterías PowerCo de Volkswagen y conferenciante en The Battery Show Europe. "Todos tenemos que centrarnos en ser más rápidos y rentables".

Battery Show Europe destaca el continuo crecimiento de los mercados europeos de baterías y vehículos eléctricos, valorados en 250.000 millones de dólares, tema tratado durante un panel titulado Battery Regulation and Battery Passport: Políticas eficientes para un sector automovilístico europeo competitivo. Con la continua expansión, el gobierno alemán ha desarrollado recientemente pasaportes de baterías que funcionan como tecnología de identificación digital que puede utilizarse para rastrear los minerales y materiales de las baterías a lo largo de sus cadenas de suministro. Esta nueva tecnología fue destacada por Systemiq, una empresa que trabaja para integrar los Pasaportes de Baterías en toda la UE.

Los pasaportes también permitirán acceder de por vida a las emisiones de carbono, los materiales reciclados, etc., para fomentar una mayor transparencia por parte de los fabricantes y alinearse con el mandato para los vehículos eléctricos vendidos en la Unión Europea a partir de 2027 de mostrar la composición de las baterías, incluido el origen de los materiales clave, la huella de carbono y el volumen de contenido reciclado.

Además de la mayor atención prestada a los pasaportes de baterías, un nuevo tema de la feria, "Explorando la tecnología BESS", se centró en los sistemas estacionarios de almacenamiento de energía (ESS), ya que se trata de un sector de importante crecimiento para la industria. Esta tecnología, que permite almacenar energía para convertirla en electricidad cuando sea necesario, puede utilizarse tanto para las necesidades de la red como para las de la movilidad. Considerada una forma de energía renovable, la ESS también puede utilizarse para iniciativas de sostenibilidad.

The Battery Show Europe vuelve a Stuttgart en 2025, del 3 al 5 de junio. The Battery Show North America tendrá lugar del 7 al 10 de octubre de 2024 en una nueva ubicación con un crecimiento significativo en Detroit, Michigan, en Huntington Place. Inscríbase en la mayor feria de baterías y vehículos eléctricos de Norteamérica en www.thebatteryshow.com.

Se puede seguir la información de las últimas novedades del sector, así como de dos nuevos eventos inaugurales, The Battery Show South (16-17 de abril de 2025, Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia) y The Battery Show Asia en Hong Kong (15-17 de julio, AsiaWorld-Expo) a través de los medios de comunicación asociados oficiales de la feria, Battery Technology y DesignNews. La segunda iteración de la recién añadida The Battery Show India también se celebrará del 3 al 5 de octubre de 2024 en el India Expo Centre.