Nuevo Showroom Gunni&Trentino en Barcelona

La firma Gunni & Trentino inaugura su nueva flagship store en Barcelona, incorporando su innovadora oferta de interiorismo 360º al espacio Azul Acocsa. El resultado de esta fusión es un showroom totalmente renovado y disruptivo, que cuenta con diferentes estancias y con espacios exclusivos para interioristas y profesionales de la arquitectura. Abierto también a cliente final, ofrece soluciones integrales y personalizadas para crear ambientes excepcionales y sofisticados.

Redefiniendo la experiencia del interiorismo de alta gama

Barcelona cuenta con un impresionante espacio de 3.300 m² dedicado por completo al interiorismo, que reúne una cuidada selección de marcas del más alto nivel.

Ubicada en Passatge de les Cinc Torres, nº4, la nueva flagship store de Gunni & Trentino alberga más de 700 firmas nacionales e internacionales que ofrecen soluciones en todas las áreas: desde mobiliario de diseño, pasando por las últimas tendencias en revestimientos y tecnologías para cocinas y baños de alta gama.

Recorrer sus diferentes espacios es sumergirse en un mundo de creatividad y sofisticación, en el que dejarse llevar por la inspiración y las ideas más vanguardistas.

Una flagship store inspirada en la naturaleza Para Gunni & Trentino, el interiorismo alcanza un nivel de excelencia emocional cuando hay un concepto detrás. Todos los espacios siguen un hilo conductor que es la naturaleza y que se expresa de diferentes maneras: en los materiales ­–barro, madera, piedra–, en los colores ­–arcillas, verdes, grises–, en las texturas, en las plantas, en el agua, en la luz natural, en la apertura hacia el exterior... todo conecta con la naturaleza. Porque en los entornos urbanos, nature is the new luxury.

La arquitectura contribuye a potenciar esa sensación de naturaleza: tres de sus fachadas son grandes escaparates, que aportan luz natural y apertura al exterior.

Por otro lado, los revestimientos se han cuidado hasta el más mínimo detalle, dando prioridad a materiales de proximidad y de origen natural: barro, piedra, arcilla y madera. A lo largo del showroom, se encuentran los materiales orgánicos y avanzados que marcan las nuevas tendencias, aplicados en el propio interiorismo del establecimiento.

Visión 360º: desarrollar un proyecto sin salir del showroom La nueva flagship store ha sido creada para inspirar a clientes y colaboradores y ofrecer un servicio integral, que les permita expandir su visión y hacer realidad sus ideas creativas de principio a fin.

Así, se propone un recorrido por múltiples espacios en los que se exponen todos los elementos que componen un proyecto: mobiliario de las mejores marcas, cocinas personalizadas, wellness y spa, una selección de pavimentos y revestimientos únicos en la ciudad, vestidores y armarios, carpintería a medida, arte y estilismo e iluminación

Proyectos a medida: buscando la singularidad Uno de los valores diferenciales del nuevo espacio de Gunni & Trentino es el amplísimo abanico de posibilidades de customización:

Colecciones personalizables Gunni & Trentino

Gunni & Trentino expone sus colecciones propias de cocinas, baños, carpintería, pavimentos y revestimientos. Elegantes y de un diseño impecable, ofrecen experiencias a medida para cada proyecto: son totalmente personalizables y permiten explorar ideas y crear combinaciones personales e irrepetibles.

Una selección de marcas de prestigio para cada estancia

El nuevo establecimiento cuenta con diferentes espacios que representan las diferentes estancias de un hogar: salón, cocina, comedor, baño, dormitorio y vestidor, terraza. Cada departamento tiene su propia entidad y permite desarrollar los proyectos etapa por etapa.

En la cuidada selección de marcas de mobiliario exclusivas, destacan las firmas italianas Poliform, Flexform y Meridiani, que cuentan con zonas expositivas propias, y las firmas de mobiliario exterior Paola Lenti, Roda y Tribu.

Espacios reservados a profesionales del diseño de interio

Los profesionales del sector cuentan con espacios polivalentes pensados para ellos: un espacio de encuentro, en el que trabajar o reunirse con sus clientes, una sala técnica con un amplio muestrario, una sala de reuniones y dos patios semicubiertos en los que se pueden organizar presentaciones o mini-eventos.

El objetivo de estos espacios es que puedan trabajar in situ, teniendo acceso directo a los materiales y a las piezas expuestas mientras dan forma a sus proyectos.

A su vez, son puntos de encuentro en los que trabajar de forma colaborativa con el equipo de Gunni & Trentino, que está preparado para integrarse en el proyecto ofreciendo soporte técnico y su extenso know how.

Baños y wellness

La zona de baños es un verdadero pulmón dentro del recorrido. La presencia de una fuente y de un terrarium natural donde probar diferentes tipos de ducha evocan las sensaciones wellness y conectan, una vez más, con la madre naturaleza. En esta zona, destaca la propuesta de baños de Devon & Devon, Agape y la marca propia de Gunni & Trentino.

Arte: creando el plano emocional En el diseño de interiores, el arte juega un papel fundamental a la hora de personalizar los espacios y generar emociones. Las obras que se exponen en el nuevo establecimiento están firmadas por artistas locales y están a disposición tanto de los interioristas profesionales como del cliente final.

Las piezas expuestas cambiarán cada cuatro meses, dando lugar a pequeñas exposiciones efímeras que darán valor añadido y mantendrán viva la experiencia.

La nueva flagship store de Gunni & Trentino es sin duda el "imperdible" en Barcelona para los amantes del diseño que deseen explorar los nuevos conceptos del interiorismo y crear espacios sofisticados y únicos

Sobre Gunni&Trentino

Con más de 50 años de experiencia, Gunni & Trentino es una empresa española especializada en proyectos de interiorismo de alta gama. Es un referente en el sector lujo y cuenta con diferentes showrooms que ofrecen una propuesta de servicio integral. Gunni&Trentino cuenta, además, con su propia línea de cocinas, baños, armarios y pavimentos y revestimientos.