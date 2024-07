Revolución en el Senior Living; Creación de una Solución Única e Innovadora por Silvers_Xp, Fortia Healthcare y Modulya

La reciente alianza entre Silvers_Xp, Fortia Healthcare y Modulya marca un hito en el sector de las residencias para mayores en España, redefiniendo el concepto de 'Senior Living'. Estas tres empresas líderes han fusionado su experiencia y conocimientos para crear una solución única e innovadora que transforma la experiencia de vida para mayores.

La iniciativa propone una visión del futuro donde envejecer se celebra como una etapa de crecimiento y conexión, ofreciendo no solo seguridad y confort, sino también oportunidades para el enriquecimiento personal y colectivo. Se adapta a los cambios demográficos y ofrece respuestas esenciales para el bienestar integral de la población de personas mayores.

Se destaca a Silvers_Xp, fundada por Marce Aragonés, por ofrecer experiencias y soluciones habitacionales sostenibles y adecuadas para adultos mayores. Se tiene como objetivo ayudar a los seniors a partir de los 60 años a encontrar hogares ideales donde se puedan tener nuevas experiencias y convivencias con personas afines. Fortia Healthcare, especializada en el sector de Senior Living, proporciona los servicios necesarios para estos edificios, asegurando que sean cómodos, seguros y adecuados para sus necesidades. Modulya, pionera en construcción modular, utiliza su innovador sistema constructivo MODUSS para crear espacios personalizados y adaptados a las necesidades individuales de cada residente.

Se presenta esta propuesta como una solución vanguardista y compasiva ante el desafío del envejecimiento de la población. No se limita a ofrecer un simple lugar de residencia; se ofrece una solución integral que invita a transformar los centros residenciales para mayores en verdaderos hogares llenos de vida, autonomía y comunidad. Se representa un cambio en el paradigma y concepción de espacios residenciales para mayores, buscando una armonía profunda entre el ser humano y su entorno natural.

Se identifican como claves de esta nueva solución la creación de comunidades donde se promueve la autonomía, dignidad, percepción de hogar, integración, atención sociosanitaria, ocio, ejercicio físico, alimentación sana y saludable, mobiliario adaptado y la integración en el vecindario. Esta solución no solo redefine el concepto de Senior Living, sino que también representa un avance significativo en la forma en que se diseñan, construyen, comparten y dan servicios a los seniors. A través de la innovación y la colaboración, se está redefiniendo el futuro del Senior Living, poniendo un énfasis especial en la vida en comunidad, la sostenibilidad y la personalización. Se promete que esta alianza será un cambio de juego en el sector, marcando el comienzo de una nueva era en el Senior Living.