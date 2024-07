​Selecciones que han defraudado en la fase de grupos de la Eurocopa 2024

La Eurocopa es, sin duda alguna, uno de los eventos deportivos más importantes del año. Las mejores selecciones de fútbol de Europa se disputan ser la mejor de todas. Es la competición más seguida y promocionadas en las mejores páginas deportivas como se puede ver a través del código bonus bet365, un sitio para disfrutar de la Eurocopa con una mayor dosis de emoción.



La primera fase de este gran torneo de fútbol se distingue por una competida fase de grupos, en esta edición nada más y nada menos que seis grupos con 4 selecciones por grupos. Un total de 24 selecciones de las cuales pasaran las dos primeras de cada grupo y las cuatro mejores terceras, algo novedoso en este tipo de torneos que aumenta las posibilidades de los equipos son más débiles. Se trata de una fase en la que los equipos no pueden dormirse en los laureles pues un tropiezo puede costar muy caro.

Como en otras ediciones, ha habido selecciones que han defraudado mucho no solo por su juego sino por no pasar de esta fase. Repasamos cada grupo de esta Eurocopa 2024 y veamos qué equipo no ha dado la talla en esta gran competición europea de fútbol. ¡Toma nota!

Grupo A: Alemania, Suiza, Hungría y Escocia

En este grupo A liderado por la selección germana, Escocia ha vuelto a mostrar que no está a la altura de este tipo de eventos. Recibió la mayor goleada vista hasta ahora en el torneo y en todos sus partidos mostró un juego pobre incapaz de ganar a sus rivales. También decepcionó la selección de Hungría, sobretodo porque había sido uno de los equipos con la mejor fase de clasificación.

Grupo B: España, Italia, Croacia y Albania

No hay duda que la mejor de este grupo fue la selección de España que dominó con mano de hierro toda esta fase. Las grandes decepciones fueron Croacia e Italia. Por un lado, los croatas, dejaron bien claro que necesitan un cambio generacional y partir de cero, mostró un equipo ya agotado. La selección italiana una de las peores del campeonato a pesar de clasificarse in extremis para octavos, su imagen es de la peor vista por una selección italiana en un campeonato.

Grupo C: Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia y Serbia

Sin duda alguna la selección inglesa es la que más ha defraudado. Un conjunto lleno de grandes jugadores que ha mostrado un juego sin ideas ni brillo. A pesar de clasificarse, la imagen de los ingleses es muy pobre.

Grupo: D Austria, Países Bajos, Francia y Polonia

En este grupo, por expectativas, Países Bajos ha sido una gran decepción. Pasó como tercera de grupo mostrando un juego muy poco coherente con los jugadores que tiene. También nombrar a la selección de Polonia, la primera eliminada de esta Eurocopa.

Grupo E: Rumania, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania

En un grupo muy igualado en el que todos acabaron con cuatro puntos, la selección de Ucrania quedó eliminada. Los ucranianos partían como una selección muy favorita para dar la sorpresa en esta Eurocopa pero no fue capaz de demostrarlo.

Grupo F: Portugal, Turquía, Georgia y Chequia

Realmente ningún equipo decepcionó en este grupo, quizás Chequia. El conjunto checo se dejo arrebatar el tercer puesto a manos de la debutante Georgia.