'Paisajes que te observan': Okuda San Miguel transforma el Colegio Miramadrid con sus coloridos murales

El proyecto es un reflejo del compromiso del Colegio Miramadrid con el arte, la cultura y la educación de calidad Este martes ha quedado inaugurado el último proyecto artístico realizado por el renombrado artista Okuda San Miguel en el Colegio Miramadrid con su fundación Coloring the World. El proyecto, que ha transformado el entorno educativo con la distintiva visión artística de Okuda, es un reflejo del compromiso del Colegio Miramadrid con el arte, la cultura y la educación de calidad. La obra no solo embellece el colegio, sino que también inspira a los alumnos y a toda la comunidad educativa.

Bajo el título de 'Paisajes que te observan' esta serie de murales "celebra la diversidad a través de un mosaico de paisajes, figuras y símbolos". Se trata de una abstracción geométrica que "entrelaza la armonía entre lo natural y el lenguaje digital en un lienzo de colores y formas". La visión de este artista mundialmente conocido, que empezó siendo grafitero, invita a explorar mediante un diálogo visual que inspira curiosidad y aprendizaje, abriendo puertas a un mundo lleno de posibilidades.

El acto inaugural, en el que estuvo presente el propio Okuda San Miguel y miembros de su equipo, contó con la presencia autoridades educativas, Jesús Muñoz, alcalde de Paracuellos de Jarama, miembros de la directiva de Escuela Excelente y la junta directiva del colegio.

Para la directora de Colegio Miramadrid, Mª Ángeles Pérez, "la actuación de la obra artística que tenemos de Okuda San Miguel en nuestro muro representa, además de la belleza de la propia obra en sí misma, esa explosión de color, de optimismo, que entronca con los valores de la Fundación Coloring the World", unos valores que comparte el propio colegio porque son "en los que nosotros creemos totalmente: diversidad, multiculturalidad, el cuidado del medio ambiente". Es ese mensaje el que quieren transmitir a los alumnos, "unos valores que sean ejemplo para los alumnos de nuestro centro".

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jesús Muñoz, ha dado las gracias a Okuda por "colorear Paracuellos de Jarama y acercar la vanguardia del muralismo a nuestro municipio", que ha apostado por llenarse "de este arte urbano en el que padres e hijos han participado". Los que llegan verán que nada más subir las cuestas, "las que dan el nombre de la etapa rompepiernas de la Vuelta a Madrid que arranca desde aquí este sábado, el municipio te recibe con un gran grafiti con los brazos abiertos" gracias a la iniciativa del Colegio Miramadrid "de sacar el arte a vuestras fachadas".

Este acontecimiento celebra el arte, la educación y la colaboración comunitaria.

Sobre OKUDA San Miguel

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, su singular lenguaje iconográfico de estructuras geométricas y patrones multicolores en las calles, vías férreas y lugares abandonados de todo el mundo lo han convertido en uno de los artistas urbanos más reconocidos del mundo.

En su obra, multicolores arquitecturas geométricas se mezclan con formas orgánicas, cuerpos sin identidad, animales sin cabeza y símbolos que animan a la reflexión a través de piezas artísticas que podrían clasificarse como Surrealismo Pop, pero con una clara esencia de las calles. Sus obras a menudo plantean cuestiones sobre el existencialismo, el universo, el infinito, el sentido de la vida y las contradicciones del sistema actual, "mostrando un conflicto entre la modernidad y nuestras raíces".

Sobre Colegio Miramadrid

El Colegio Miramadrid es una institución educativa independiente y no confesional de carácter privado en las etapas de Infantil 1er ciclo y Bachillerato y concertado en las etapas de Infantil 2º ciclo, Primaria y Secundaria, cuyo objetivo es, en un marco afectivo de confianza y seguridad, formar personas sanas, libres, críticas, respetuosas, responsables y capaces de diseñar su propio destino; con una buena preparación intelectual y académica que las dote de las herramientas necesarias para desenvolverse en una sociedad cada vez más global.