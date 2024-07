Caligrama presenta 'Corpus Christi en la Vía Láctea', la Odisea cósmica y poética de César Soto Gómez

La Editorial Caligrama tiene el placer de anunciar el lanzamiento de 'Corpus Christi en la Vía Láctea', una obra magistral escrita por el destacado autor César Soto Gómez. Una obra que lleva a los lectores en un viaje épico a través del tiempo y el espacio, explorando la odisea del Homo sapiens en la gramática cósmica y su evolución durante ocho millones de años.

'Corpus Christi en la Vía Láctea' invita a adentrarse en un lenguaje poético único que encuentra sus raíces en las nomenclaturas físicas, químicas, astronómicas, geológicas y anatómicas que han marcado la historia de la humanidad en el planeta Tierra, ubicado en nuestra galaxia, la Vía Láctea. La obra se convierte en un testimonio de la profunda conexión que existe entre la ciencia, la filosofía y la creatividad literaria. César Soto Gómez, a través de su estilo tan accesible como cargado de conocimiento, desafía al lector a reconsiderar su papel en el universo y a explorar nuevas dimensiones de la existencia humana.

César Soto Gómez, nacido en Santiago de Chile en 1951, es un autor con una amplísima trayectoria. Tras completar sus estudios de Filosofía en la Universidad de Chile, fundó el Estudio Bibliográfico América del Sur. Su obra literaria incluye títulos notables como 'Urbi et orbi: Ut unum sint humani generis unitas tertio millenio adveniente', 'Retratos hablados del siglo XX', 'Consumatum est', 'Quantums de luz o partículas de Dios' y 'Summa atomica. Ahora nos sorprende con "Corpus Christi en la Vía Láctea' que promete ser un hito subversivo en la literatura cósmica contemporánea.

La frase gancho de la obra, «¿Nuestra biografía estará escrita en la materia oscura del universo?», es una invitación a explorar las fronteras de la existencia y el misterio del cosmos. 'Corpus Christi en la Vía Láctea' desafía al lector a un viaje literario sin precedentes, que fusiona la ciencia, la filosofía y la poesía en un todo enriquecedor y revolucionario como no habíamos conocido antes.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

