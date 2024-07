Una plataforma para conocer las novedades del emprendimiento

La cantidad de personas que deciden arriesgarse a ser emprendedores está en constante aumento y, en muchas ocasiones, no cuentan con el conocimiento básico y necesario, ya que, a pesar de tener una idea clara en mente, es fundamental contar con herramientas que ayuden a establecer metas específicas y objetivos alcanzables que vayan de la mano con las ideas y pautas fijadas.

El curso de emprendimiento que ofrece Go! Tu Empresa incluye una amplia guía con información esencial, además de una video entrevista personal de una hora para conocer el proyecto y un manual que atiende a las necesidades de los nuevos emprendedores.

¿Por qué emprender? Inicialmente, es necesario descubrir cuál es el propósito o pasión que motiva al futuro emprendedor y tomarlos como un impulso para comenzar un nuevo negocio, priorizando el aprender a identificar a los clientes y cuál será la propuesta de valor que se les dará a conocer, y así evitar la mayor cantidad de errores comunes en los principiantes. Esto debido a que los resultados que se obtengan impactarán directamente en el crecimiento, tanto personal como el de la nueva empresa.

Beneficios de Go! Tu Empresa para nuevos suscriptores Desarrollar una mentalidad emprendedora y resiliente es uno de los principales objetivos de cualquier curso para nuevos emprendedores. Todo tipo de información obtenida será una inversión a corto y medo plazo. Así, Go! Tu Empresa está implementando sus mejores recursos para los nuevos emprendedores, ofreciendo un audio de 10 minutos explicando los pasos fundamentales para emprender, al suscribirse a su web.

De esta manera, no solo los emprendedores tendrán las bases para afrontar el reto y las dificultades que puede traer consigo un nuevo emprendimiento, sino también es información valiosa para quienes aún estén decidiendo si es una buena idea emprender. Este será el primer paso hacia la creación de un plan de negocio sencillo y realista para encaminarse al emprendimiento soñado.