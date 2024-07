Agotadas todas las entradas para los conciertos de FIMUCITÉ

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife bate su propio récord al completar los aforos de los conciertos programados en Teatro Leal, Teatro Guimerá y Auditorio de Tenerife semanas antes de su celebración.

El jueves 18 de julio habrá un concierto de entrada libre y gratuita al aire libre dedicado al género musical, interpretado por la Banda Municipal de Música de Santa Cruz.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de junio de 2024.- El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ), que celebra su 18ª edición del 5 al 20 de julio, cuelga el cartel de “entradas agotadas” en todos los conciertos programados: las producciones originales alrededor del género musical ‘FIMUCITÉ Cabaret’ (Teatro Leal), 'Don't stop believing' de la Pop Culture Band (Teatro Guimerá) y los sinfónicos 'La La Land Live-to-picture' y 'A Million dreams' (Auditorio de Tenerife).

De este modo, FIMUCITÉ supera su propio récord de venta anticipada de entradas, constatando la confianza y fidelidad del público, así como el amor por las bandas sonoras y por las diferentes propuestas que atraen espectadores de todo el mundo para disfrutar de los conciertos y actividades paralelas del festival más antiguo del mundo dedicado a las bandas sonoras y la música para el audiovisual.

En palabras del director y fundador de FIMUCITÉ, el compositor y director de orquesta Diego Navarro: “No podemos estar más felices y orgullosos. Este año en el que cumplimos nuestra mayoría de edad, hemos conseguido colgar el cartel de entradas vendidas en todas nuestras producciones, un hito histórico en el festival, ya que es la primera vez que este hecho se produce con tanta antelación. Estamos inmensamente felices del apoyo del público y esperamos que este año el festival pueda cumplir un millón de sueños, tal y como plantea el título de nuestro concierto de clausura”.

Musicales al aire libre El público que no haya conseguido entradas tiene la oportunidad de disfrutar de FIMUCITÉ en el concierto de entrada libre que tendrá lugar el jueves 18 de julio en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 20:00 h. La Banda Municipal de Música de Santa Cruz, la más antigua de España, dirigida por Juan Antonio Domínguez Martín, junto a una selección de voces solistas, ofrecerán una maravillosa selección de partituras de películas musicales.

La primera parte del programa estará dedicada al mítico musical de Broadway 'West Side Story', que fue adaptado al cine en 1961 por Robert Wise y Jerome Robbins y seis décadas más tarde por Steven Spielberg. El recital continuará con un recorrido a través de diferentes musicales, donde sonarán temas icónicos como ‘And All that Jazz’ (‘Chicago’), ‘I Dreamed a Dream’ (‘Los Miserables’), ‘Shadowland’ (‘El Rey León’) y ‘Come What May’ (‘Moulin Rouge’), entre otros.

