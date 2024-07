La crema de colores viral que nace en Madrid y adoran los surfistas

Este verano en la playa se van a ver muchas caras pintadas de azul, rosa, verde y morado. Esta tendencia tiene nombre, se llama Barreltopia. Se trata de unas cremas españolas de protección solar SPF 50+ que aguantan los baños y no dañan el océano.

Y es así, este verano se llevan los colores, la alegría y el buen rollo mientras se protege la piel del sol. Esta temporada estival promete que va a ser de anuncio al más puro estilo surfer. Por eso, Ana Otero, una joven veinteañera madrileña, se embarcó en una aventura que cambió su vida y su felicidad: crear Barreltopia, una marca española de cosmética natural y libre de plásticos pensada para los amantes de la naturaleza y los deportes de deslizamiento.

El objetivo detrás de Barreltopía En poco menos de dos años, Ana ha convertido una simple idea en una realidad que se está volviendo viral este verano. Asegura, que no fue fácil compaginar la startup con un trabajo a tiempo completo, pero en noviembre de 2023 decidió dejar su trabajo para dedicarse a su sueño, sabiendo que si no lo intentaba al 100%, se arrepentiría toda la vida.

Ana, fundadora de Barreltopía, afirma que siempre ha dado mucha importancia al modelo de vida que ha elegido. Ella cree que hay que aprovechar la libertad que tiene para crear un modelo de vida alineado con sus valores. Afirma que para ser feliz, necesitaba estar en contacto con la naturaleza, el mar, y crear algo propio que contribuyera a cuidar el entorno.

¿Por qué utilizar protectores solares con color? Barreltopía nació para ser una de las mejores marcas de cosmética para los amantes de los deportes acuáticos, con productos de máxima calidad de producción local. Las cremas de colores virales se han convertido en un símbolo de identidad para los surferos, creando una gran comunidad que comparte valores de aventura y respeto por la naturaleza. Promueven su filosofía apoyando a deportistas y artistas, organizando limpiezas de playa y diversos eventos.

Los consumidores habituales de Barreltopia están enamorados de productos como el After Surf, un after sun que alivia las agujetas, y la crema facial diaria. Pero su producto estrella son los ZINCS, pantallas solares SPF 50+, 100% naturales y ecológicas disponibles en siete colores. Estos protectores solares utilizan filtros físicos que reflejan la luz, protegiendo la piel al evitar el paso de la luz solar y duran más de cuatro horas intactos en el agua tras cada aplicación, por eso son los favoritos de los surferos.

A finales de este año la empresa prevé llegar a las 100.000 unidades vendidas desde su fundación y estar presente en más de 500 puntos de venta, tanto en surf camps como en farmacias. Internet les ha abierto fronteras y ya venden en toda Europa a través de Amazon, donde están triunfando con uno de los packagings más creativos del mercado.

Todo pinta a que este verano va a estar lleno de color, y no hay mejor manera que disfrutarlo apoyando al comercio local.