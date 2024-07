Eginer explica los diferentes tipos de cascos para moto y cómo escoger la opción adecuada

El casco de motocicleta es uno de los elementos de protección más importantes para los motoristas. Se trata de una pieza clave en el equipamiento que no solo es obligatoria para conductores y acompañantes, sino que además puede marcar una gran diferencia en cuanto a la amortiguación para el caso de accidentes y prevención de lesiones.

Consciente de la importancia de este accesorio en la conducción de esta clase de vehículos, Eginer, una empresa especializada en la elaboración de copias de llaves y mandos de moto, explica cuáles son los tipos de cascos que existen y cómo seleccionar el correcto en cada caso.

Cuáles son los tipos de cascos para motos Uno de los tipos de cascos más populares en el mundo de las motocicletas son los integrales. Esta opción se distingue como una de las más seguras, ya que están diseñados en una pieza completamente cerrada y proporciona mayor protección a la cabeza. En general, se utilizan para competiciones, pero también resultan apropiados para quienes circulan por carretera a gran velocidad.

Asimismo, los cascos abatibles o modulares también son otra alternativa recomendada en la actualidad para los motoristas que circulan por las ciudades, dado que combinan características del casco integral y del jet. Estos pueden ir cerrados o también abiertos al levantar la parte inferior para recibir más aire en la cara.

El casco clásico, por su parte, es una de las opciones menos aconsejadas. De hecho, la DGT ha anunciado en reiteradas ocasiones su retirada del mercado. También es posible encontrar en el mercado el casco dual o crossover: una variable cada vez más popular por su estética moderna y deportiva, al igual que una alta protección.

A su vez, los cascos off road y trial destacan como los típicos cascos de enduro o motocross, debido a que cuentan con un diseño más aventurero y agresivo, junto con una ligereza y nivel de seguridad bastante elevado.

Cabe destacar, que los trail constituyen alternativas interesantes en el mercado porque representan una especie de combinación entre los off-road y los integrales.

Cómo elegir el casco de motos adecuado Desde Eginer detallan la importancia de elegir el casco correcto, en función de la práctica y uso. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es que el casco esté homologado. Además, los especialistas en copias de llaves y mandos de moto destacan la elección de la talla adecuada y asegurar que cuente con buena ventilación, ya sea mediante apertura o cierre.

Considerar si es un accesorio para la utilización diaria o para competiciones específicas también resulta relevante en este ámbito, ya que de ello depende en gran medida la protección de la cabeza de los conductores.

En definitiva, la elección del casco adecuado es una acción crucial para la conducción de los vehículos de dos ruedas, no solo por el cumplimiento de las normas o regulaciones asociadas a este aspecto, sino también por su eficacia como medida de seguridad.