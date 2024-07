La más reciente colección vinos Demuerte Wines es ideal para paladares indulgentes

Debido a sus propiedades y a que es un excelente acompañante para diferentes platos, el vino es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, por lo que cada marca apuesta por innovar constantemente en su producción y distribución. En ese contexto, Demuerte Wines es un proyecto de creación de vinos con alto componente artístico e imaginativo, tanto en el proceso de diseño como en la elaboración del producto.

La última colección de vinos presentada por la marca se denomina 'De Swarovski a Blanco' y cuenta con 7 vinos de diseño que destacan por su expresión visual, color y textura, revelando una deliciosa complejidad para quienes lo prueban.

La más reciente colección vinos Demuerte está diseñada para satisfacer todos los gustos Cada vino de la colección vinos Demuerte Wines es considerado como un coupage único de carácter potente, mágico, estructurado, untuoso, intenso en fruta y con toques misteriosos que se revelan poco a poco. La variedad de vinos incluye el 'Demuerte Black', el 'Deluxe', el 'Gold', el 'Classic', el 'One', el 'Rosé' y el 'White'.

El vino Demuerte Black, un viejo Monastrell con un toque de Swarovski es el producto más singular de la colección, debido a su procedencia de las cepas prefiloxéricas más antiguas de la D.O. Yecla, en España. Por ello, se trata de una opción limitada para los paladares más indulgentes que disfrutan una textura amplia con entrada suave y agradable.

Por su parte, el Demuerte White es un fluorescente Sauvignon Blanc fusionado con verdejo, lo que le otorga una apariencia llamativa y rompedora, con un gusto fresco e intensamente aromático. Esta receta es ideal para degustar durante la primavera y el verano, debido a que tiene notas tropicales y un recuerdo a melocotón en almíbar y albaricoques.

¿Por qué la colección vinos Demuerte Wines es tan destacada? Uno de los motivos por los que la colección vinos Demuerte Wines es tan destacada es que son productos de D.O. Yecla hechos de Monastrell, una uva tinta autóctona perfectamente adaptada a las tierras de Murcia. En este lugar prima la diversidad y el equilibrio de sus viñedos, lo que aporta uvas de alta intensidad aromática y gran concentración frutal.

Por otra parte, esta variedad es de exigente y delicado cultivo en climas cálidos y secos, convirtiéndose en una combinación perfecta para elaborar vinos de color intenso y con altas concentraciones de taninos. Al estar ubicados en el corazón del Mediterráneo, a una altitud de entre 300 y 600 metros, las cepas de Monastrell son extraordinarias según los expertos.

La tradición y el cuidado en cada detalle durante cada una de las fases que componen la producción de vinos es uno de los aspectos que producen el éxito de Demuerte Wines. Como resultado, su más reciente colección vinos resulta una oportunidad perfecta para quienes buscan una variedad exquisita y con toques inigualables en su sabor y aroma.