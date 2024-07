OSCAR PEREZ MADOLELL, conocido artísticamente como DJ Oscar, acude al especialista Jesús Francisco Delgado Aboy, otorrinolaringólogo, para una reducción de cornetes sin cirugía en Melilla

OSCAR PEREZ MADOLELL, conocido artísticamente como DJ Oscar, acude Jesús Francisco Delgado Aboy, otorrinolaringólogo en Melilla.

¿Cómo terminó la operación y dónde se realizó la intervención?

La operación de reducción de cornetes consiste en retirar los cornetes, en una o ambas fosas nasales, y el cirujano, con la ayuda de instrumental quirúrgico, inspeccionará la fosa nasal y se centrará en eliminar poco a poco la cantidad que esté obstruyendo. Se realizó en la consulta del Dr. Jesús Francisco Delgado Aboy, otorrinolaringólogo, en Melilla, en la Av. Duquesa de la Victoria, 2, 52004 Melilla.

Oscar, ¿te encuentras bien tras la reducción de cornetes?

Por ello, recomiendo a todo aquel que tenga problemas respiratorios o el tabique desviado, ya que mejora totalmente la respiración y te ayuda por completo a volver a respirar muy bien y ayuda por completo a tu salud.

¿Cuántos tipos de cirugía existen para estos casos?

Así nos lo cuenta el Dr. Jesús Francisco Delgado Aboy, otorrinolaringólogo: "Turbinoplastia con Radiofrecuencia Celon.Una patología muy frecuente en nuestro clima es la insuficiencia respiratoria nasal, generando un trastorno muy desagradable, que impide a la persona el respirar bien por la nariz, esto implica dificultad en el deporte por respirar por la boca, problemas de olfato, problemas en la audición, cefaleas, pero lo peor es, que al acostarse el problema se agrava, porque se duerme con la boca abierta, con la consiguiente sequedad de garganta por la mañana, ronquidos a veces muy aparatosos, apneas del sueño y en ocasiones la persona necesita un aparato auxiliar para dormir y poder descansar.

Esto es debido a una Rinitis Congestiva, que consiste en un aumento exagerado de los cornetes inferiores nasales, que son unos cuerpos cavernosos que aumentan y disminuyen de tamaño, según la temperatura y humedad en el ambiente para cumplir la función de calentar, filtrar y humidificar el aire que respiramos.

Cuando esta disminución de respiratoria es tan notoria, los tratamientos médico tópicos hacen muy poco y la alternativa es la cirugía de los cornetes. La cirugía convencional precisa de un estudio previo preoperatorio, normalmente se utiliza anestesia general, el postoperatorio inmediato es con un taponamiento nasal bilateral, que se tolera muy mal y se precisa tratamiento analgésico y antiinflamatorio durante 24 o 48 h. Aunque los taponamientos modernos al retirarlos duelen menos no dejan de ser bastante molestos, pero la función respiratoria no se recupera hasta días después. La técnica de Turbinoplastia por Radiofrecuencia Celon, no precisa pre quirúrgico habitualmente, no precisa quirófano, se utiliza anestesia local, que así como la anestesia de odontología dura horas, esta dura unos 45 minutos nada más. Se realiza por vía endoscópica, no hay incisiones ni cicatrices y dura entre 25 y 35 minutos, no es dolorosa y como no precisa taponamiento, el paciente se va respirando perfecta e inmediatamente y además sin sangrado y sin dolor, por lo que no precisa baja laboral y se incorpora a su vida normal laboral y deportiva. Cabe destacar, por mi experiencia, que por la cirugía convencional, el proceso de taponamiento se repite en 2ó3 años, pero con la Radiofrecuencia Celon desde hace 8 años que la utilizo nadie ha venido con recidiva".

¿Quién es Jesús Delgado y qué tipos de operaciones realiza?

En el último Congreso Nacional de ORL celebrado en Madrid a últimos de octubre, se ha puesto de relieve la gran cantidad de patología nasal obstructiva que hay en nuestro país. Las etiologías son diversas, pero las más comunes son las rinitis congestivas debidas a cuadros alérgicos y las de origen atópico, ambas son capaces de producir tal congestión de los cornetes que llegan a obstruir totalmente las fosas nasales, con el consiguiente estado de malestar permanente que supone para el paciente.

Los tratamientos actuales, corticoides tópicos, antihistamínicos orales y la vacunación desensibilizante, mejoran los síntomas sistémicos pero muy poco la permeabilidad nasal, estando ligado de forma permanente a la medicación. Tenemos la opción quirúrgica, que todos realizamos, con mayor o menor resultado de mejoría, pero claro está, requiere un estudio prequirúrgico previo, la utilización de anestesia en él más del 90% de los casos, se realiza en un medio estéril de quirófano y después viene la segunda parte, es molesto para el paciente por el taponamiento de 48 horas mínimo, el sangrado y sobre todo el dolor en el postoperatorio inmediato, precisando de vigilancia por la formación de costras, hemorragias y posibles sinequias.

Pues bien, aun con todo lo explicado, se sigue operando mucho, porque el paciente soporta lo que sea con el fin de poder respirar mejor. En estos días, se ha expuesto toda la tecnología actual que existe para intentar reducir estos congestionados cornetes, sin tener que pasar por el calvario antes mencionado, no voy a entrar en los diferentes aparatos ni en su forma de quemar o reducir los cornetes, tengo que decir que yo personalmente no he sido muy amigo de la Radiofrecuencia, porque no me gustaba ni sus resultados ni las complicaciones de otros, a veces muy graves, que he tenido que vivir y solucionar. Claro está que cuando tienes toda la información te das cuenta de que no todas las radiofrecuencias son iguales, y que las de nueva generación, es IMPOSIBLE hacerle daño al paciente, porque el sistema del CELON, impide de forma automática que, si el terminal no está bien ubicado, el aparato no funciona por más que lo actives.

Contactando con varios compañeros, me han informado que se oferta en muchos hospitales de la Sanidad Pública, y que se realiza esta técnica de forma rutinaria en quirófano como apoyo en la cirugía del septum y como terapia de cornetes fundamentalmente, no está en todos los centros, debido a que por ser última tecnología el aparataje es costoso y los terminales también, pero acabarán imponiéndose estas técnicas. Ya es realidad en algunas clínicas privadas, por la seguridad, rapidez de resultados, índice muy bajo de fracasos y sobre todo la comodidad y falta de dolor.

En qué consiste la técnica, pues bien, el paciente no precisa hospitalización, ni anestesia general, ni taponamiento nasal, ni peligro de hemorragias, ni aparecerán costras y es más se puede incorporar a su trabajo no precisando baja laboral. La técnica se realiza previamente con taponamiento con anestésico y después con infiltrado también con anestésico, pero ya no se usa combinado con la adrenalina, como se ha hecho siempre, con lo que se minimizan riesgos. Se introduce el terminal en el cornete hipertrófico, dando descargas controladas en todo momento por el aparato, generando calor en la zona hasta la reducción del estroma que está alrededor solo de la punta, manteniéndose ésta en todo momento fría. Las indicaciones de que todo funciona bien se hacen con señales luminosas y acústicas y si hubiera mala colocación o hubiese un tejido extraño el equipo deja de funcionar, esto puede durar entre 10 a 30 minutos, y el paciente no precisa taponamiento, no hay dolor y sí se da una sensación de congestión como si fuera un pequeño catarro, que desaparece a los pocos días. Algunos pacientes manifiestan que ya salen de la consulta respirando mejor, pero a partir de la semana de la Turbinoplastia, el resultado es espectacular, os informo de todo esto, porque esta tecnología la he traído a Melilla, y sirve además de lo explicado, para todo tipo de Rinitis, para el Ronquido, síndrome de Apnea del sueño, etc.