Avtopro, un nuevo nivel de compra de piezas de automóvil en línea

Las compras en línea son cada vez más habituales, incluso cuando se trata de un producto tan específico como las piezas de automóvil. Ni los propietarios de automóviles ni los empresarios quieren perder el tiempo desplazándose a tiendas y mercados. Pero comprar la unidad o el componente adecuado para un coche es más difícil que comprar ropa o cosas para la casa. Una pieza de automóvil debe seleccionarse adecuadamente, comprobar su compatibilidad y, en primer lugar, debe encontrarse a la venta. Por eso, la plataforma Avtopro se ha convertido en todo un descubrimiento para muchos.

Un caso en el que la cantidad se convierte en calidad Avtopo.es no es una tienda online al uso, sino una plataforma comercial en la que están representadas muchas tiendas y vendedores individuales y en la que se combinan sus surtidos. Esto ofrece al comprador varias ventajas:

Fácil comparar precios, plazos de entrega y otras condiciones de venta de productos populares.

Muchas más posibilidades de encontrar recambios raros, aunque estén bajo pedido y con tiempo de espera.

Todos los productos que entran en Avtopro pasan a formar parte de un catálogo único con un sistema de búsqueda único www.avtopro.es/catalog/. El comprador puede introducir el código del fabricante de la pieza o su descripción, tras lo cual el sistema le pedirá que especifique el número de bastidor del coche o sus características. Como resultado, el comprador verá el producto deseado a la venta en diferentes vendedores. Además, el algoritmo encontrará piezas intercambiables, piezas usadas e incluso componentes en caso de que sea necesario sustituirlos.

Qué función cumple el sitio web Es posible que un comprador no se dé cuenta inmediatamente de que Avtopro no vende piezas. Es solo un lugar de encuentro para compradores y vendedores, así como un moderador de la transacción, pero solo si esta se realiza a través de la interfaz del sitio. Si el vendedor y el comprador se han encontrado en Avtopro, pero luego se han puesto en contacto directamente, la responsabilidad recae exclusivamente en ellos. Por lo tanto, para garantías adicionales, es mejor hacer un pedido a través de la "Cesta" y pagar a través del sistema de pago incorporado.