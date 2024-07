Dianova lanza la campaña 'No dejemos a nadie atrás' para luchar contra las adicciones

Con motivo del 'Día Mundial de las drogas', Dianova lanza una campaña para reivindicar el acceso al tratamiento de las adicciones para todos y todas 'Leave No One Behind - El acceso al tratamiento de las adicciones es un derecho humano: no dejemos a nadie atrás' - Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de junio, la organización Dianova lanza un mensaje claro e invita a reflexionar sobre las políticas de drogas tal y como se aplican hoy en día.

Ante un problema de dependencia, tener acceso a servicios eficaces y adaptados a las propias necesidades no es solo un objetivo de salud pública, sino también un derecho humano esencial. "Todos y cada uno de nosotros debemos poder aspirar a una buena salud física, mental y social, sea cual sea nuestra trayectoria, género, edad, condición social y económica, orientación o identidad sexual, etcétera. Una persona que lucha contra una adicción necesita apoyo y orientación adecuados, sin barreras ni prejuicios de ningún tipo".

En cambio, las políticas de drogas de muchos países siguen criminalizando a las personas que utilizan drogas, perpetuando su estigmatización. Este enfoque punitivo es ineficaz. Peor aún, agrava las desigualdades y el sufrimiento de las personas.

Es imperativo cambiar estos enfoques y adoptar políticas basadas en pruebas que reconozcan la dignidad y los derechos de todas las personas.

El tratamiento de las adicciones debería ser accesible para todos y todas, sin discriminación. En realidad, sin embargo, muchas personas se quedan atrás en cuanto al acceso a los servicios. Porque sigue existiendo un fuerte estigma hacia las personas que consumen drogas. Porque las políticas se diseñan y aplican sin una visión global, o interseccional, de todos los problemas y otras formas de discriminación que sufren estas personas.

El consumo de drogas aumenta en todo el mundo, pero las oportunidades de tratamiento no aumentan, al menos no para todos/as: de las personas que se enfrentan a graves problemas por su consumo de drogas, solo una de cada cinco tiene acceso a tratamiento.

La campaña 'No dejemos a nadie atrás' opta por centrar la atención en cuatro de los grupos de población que tienen más dificultades para acceder a servicios adecuados en materia de adicciones: las personas LGTBIQ+, las personas mayores, los jóvenes y las mujeres. Cada uno de estos grupos presenta vulnerabilidades específicas que dificultan su acceso a los servicios.

Dianova lanza una llamada a la acción para mejorar la atención a las adicciones. Porque los conocimientos avanzan, porque la sociedad cambia, porque las necesidades evolucionan.

Para lograrlo, es esencial no solo aplicar políticas de drogas realmente basadas en la salud y los derechos humanos, sino también revisar el conjunto de los servicios de tratamiento para que puedan responder a las múltiples realidades de las personas, sin dejar a nadie atrás.

Acerca de Dianova

Dianova es una red de organizaciones que interviene en el ámbito social y de la salud en cuatro continentes, en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad.

La prevención y el tratamiento de adicciones constituyen las principales esferas de actividad de Dianova, pero también se compromete a nivel de incidencia política, defendiendo los derechos de las personas en organismos y foros internacionales de políticas de drogas, salud y derechos humanos.

Principales afiliaciones

Dianova es una ONG de utilidad pública con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), está registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y mantiene relaciones consultivas con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Dianova también es miembro del Foro Europeo de la Sociedad Civil de Drogas (CSFD), del Comité de ONG de Drogas de Viena (VNGOC) y de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC) entre otras plataformas.