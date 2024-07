Gestión de vigilancia en marcas para evitar duplicaciones y mantener exclusividad

Uno de los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de registrar una marca es evitar la duplicación del nombre o imagen corporativa, así como la inserción de caracteres, palabras, colores o íconos que puedan generar confusión en los usuarios. Si bien la solicitud de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es determinante en todo el proceso, también es importante aplicar mecanismos que eviten la repetición antes de comenzar a operar. Es por esto que empresas especializadas en protección e inscripción de marcas como Heda, indican a emprendedores y directivos de compañías, la importancia de un servicio de vigilancia que controle todos los aspectos que forman parte de su identidad corporativa.

Obstáculos en la exclusividad de marcas La ley española reconoce a las empresas su derecho prioritario a mantener su nombre e imagen, acogiéndose al reconocimiento de la marca registrada como bien privado. Sin embargo, la ley no clarifica las posibles consecuencias de una duplicación de razón social o imagen, sobre todo para las empresas consolidadas anteriormente. Si bien la OEPM mantiene la prioridad en cuanto al registro previo de la marca, la entidad no está obligada a denegar la nueva solicitud. Esto siempre y cuando la empresa no se oponga de forma explícita, por medio de un documento en el que se indiquen razones y dudas que puedan suscitar la confusión en los clientes. En ese sentido, las empresas deben mantenerse alerta a posibles duplicaciones de marca, por lo que se hace necesario acudir a profesionales especializados que mantengan una vigilancia constante sobre su imagen corporativa para evitar situaciones que afecten su relación con los clientes.

Servicio de vigilancia de marcas En ese sentido, Heda ha desarrollado un completo servicio de vigilancia y gestión de marcas con el que espera que las empresas puedan mantener la exclusividad en el nombre, imagen corporativa y elementos de diseño, durante todo el tiempo en el que se encuentren en operación. Cada uno de sus planes de vigilancia cuenta con soluciones personalizadas de control que tienen en cuenta el sector en el que se encuentran, el mercado actual y las posibles renovaciones de marca que se realicen a lo largo del tiempo. Todo esto sin afectar la naturaleza de las marcas como bienes privados y siguiendo las disposiciones dispuestas por la ley para mantener la exclusividad y el derecho prioritario de las compañías sobre su nombre e imagen. Sus planes incluyen la vigilancia y control sobre registros que puedan generar confusión, ya sea por similitud fonética o por uso de elementos equivalentes, sobre todo cuando se utilizan herramientas de inteligencia digital o programas de diseño de acceso gratuito y con plantillas preelaboradas.

Heda espera que con sus servicios de gestión y administración de marcas, las empresas puedan mantener su exclusividad y garantizar a sus clientes un acercamiento más eficiente, sin confusiones o réplicas.