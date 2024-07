Frívolos, un original santuario gastronómico protagonizado por la excentricidad y la indulgencia

En el corazón verde de San Sebastián de los Reyes, en un entorno natural privilegiado al norte de Madrid, surge Frívolos, un restaurante que desafía las convenciones con su propuesta gastronómica innovadora. Este ambicioso proyecto tiene la intención de crear un nuevo punto de encuentro en Madrid. Frívolos no solo ofrece una experiencia culinaria única, sino también un espacio donde la música y la gastronomía convergen en un ambiente elegante y acogedor, transformando cada visita en un momento inolvidable donde el tiempo parece fluir a otro ritmo.

El original, sorprendente y atrevido restaurante FRÍVOLOS presenta un novedoso concepto gastronómico y una experiencia única. El llamativo local cuenta con un equipo de profesionales apasionados por la gastronomía, que conquistan con la propuesta diseñada por el Chef Álvaro Vela, convirtiendo cada plato de la seductora carta en una verdadera obra de arte.

El ambiente elegante y acogedor fusiona la mixología con la música, siempre presente con espectáculos intermitentes, música en directo y DJ.

Frívolos no solo inaugura un restaurante, sino que da forma a un oasis gastronómico y cultural en San Sebastián de los Reyes. Este innovador espacio promete deleitar los sentidos de los comensales con una combinación única de música, gastronomía y ambiente, invitándolos a sumarse a una experiencia que va más allá de lo extraordinario.

Espectáculo y gastronomía van de la mano en FRÍVOLOS, con brunch, comidas y cenas que no dejarán indiferente a nadie.

Artículo de Ana S. Diéguez

FRÍVOLOS

Dirección: Avenida del Puente Cultural 1

28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Web: https://www.frivolos.es/

Ticket Medio: 40€