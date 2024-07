El Auge de lo Natural, Cosmética Natural Ngen responde

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de cuidar el planeta, los animales y la propia salud, el uso de productos naturales ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad. Cosmética Natural Ngen, una empresa chilena fundada en 2020, ha emergido como parte de esta revolución, ganando una gran reputación gracias a comentarios positivos en marketplaces y en redes sociales.

Una Entrevista con Carla, fundadora de Cosmética Natural Ngen ¿Qué nos puedes decir sobre la tendencia creciente hacia el uso de productos naturales? Vivimos en una era donde la información es totalmente accesible y las personas están cada vez más conscientes de los impactos de sus decisiones, hay un fuerte deseo de volver a lo natural, de usar productos que no dañen al planeta ni a los animales y que sean seguros para nosotros mismos. En Cosmética Natural Ngen, hemos visto cómo esta tendencia ha impulsado nuestra marca, los comentarios positivos y el boca a boca han sido cruciales para nuestro crecimiento, ya que muchos clientes llegan a nosotros tras leer o escuchar las experiencias positivas de otros.

¿Quiénes son los que más se interesan por la cosmética natural y cómo se han conectado con ellos? Personas que buscan productos de belleza naturales y efectivos sin comprometer sus principios éticos y ambientales; esto incluye a consumidores preocupados por el bienestar animal, el impacto ambiental y aquellos que prefieren ingredientes naturales sobre los sintéticos. Hemos conectado con ellos principalmente a través de nuestra web, presencia en marketplaces y en redes sociales, donde los buenos comentarios y reseñas han jugado un papel fundamental.

¿Quiénes son más conscientes y dedicados al cuidado de su piel, los hombres o las mujeres? La mayoría de nuestros clientes son mujeres que compran para ellas y sus niñitas, pero hemos notado un aumento en el interés de los hombres por el cuidado de su piel, cada vez más hombres se preocupan por mantener su piel saludable.

Atribuible a lo que mencionabas al inicio, la gente hoy está más informada y sabe que hay ingredientes químicos presentes en la cosmética de supermercado, ¿no? Sí, así es, pero el problema no es que sean químicos, sino los elementos tóxicos que se encuentran en la cosmética tradicional. En la naturaleza también existen procesos químicos, pero son mucho más seguros y beneficiosos para nuestra piel, por eso es crucial que los consumidores aprendan a leer las etiquetas de los productos que utilizan, por ejemplo, ingredientes como parabenos, ftalatos y el sulfato de sodio laureth son comunes en muchos productos de supermercado y pueden causar irritaciones, reacciones alérgicas e incluso otros problemas de salud más graves a largo plazo por el uso continuo.

Por eso en Ngen, nos esforzamos por educar sobre estos peligros, de hecho hemos preparado un archivo detallado de descarga gratuita en nuestra web con una lista de ingredientes que siempre se deben evitar, explicando por qué son perjudiciales y qué alternativas naturales existen. También en nuestra cuenta de Tiktok, publicamos regularmente videos educativos sobre este tema.

Es muy importante estar bien informado y tomar decisiones conscientes sobre los productos que usamos diariamente, por eso no solo estamos comprometidos a proporcionar productos seguros y efectivos, sino también la información necesaria para que nuestros clientes y todas las personas en general, puedan cuidar su piel de manera saludable y responsable.

¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta la industria de la cosmética natural hoy en día y cómo los están abordando ustedes? La industria de la cosmética natural enfrenta varios desafíos significativos. En nuestro país, uno de los principales es la falta de regulación específica para la cosmética artesanal, la mayoría de empresas que vemos por ejemplo en ferias no tienen ningún tipo de normativa asociada, por lo tanto, tampoco ninguna regulación, porque aquí en Chile NO existe la cosmética artesanal, solo la profesional, es lo mismo para nosotros que somos una microempresa formular, registrar y enviar a maquilar productos que para gigantes como Loreal o Eucerin, a diferencia de Europa, donde existe un modelo bien definido que permite a las empresas emergentes acceder al rubro de manera más fácil y económica, en Chile este tipo de regulación no existe. Actualmente, todo el proceso para registrar productos en el Instituto de Salud Pública (ISP) y luego maquilar es caro y complejo, lo cual es un gran obstáculo para los emprendedores.

Regularizar la cosmética artesanal en Chile permitiría formalizar y legitimar a muchas empresas que actualmente operan de manera informal, esto no solo mejoraría la calidad y seguridad de los productos en el mercado, sino que también facilitaría el acceso de emprendedores al rubro, fomentando la innovación y la competencia justa. Una regulación adecuada brindaría más oportunidades de crecimiento y desarrollo a pequeñas empresas de cosmética natural artesanal.

En Ngen hemos tenido que enfrentarnos a estos desafíos adaptándonos e invirtiendo para asegurar que nuestros procesos cumplan con los debidos requisitos, cumpliendo así con todos los estándares de calidad y seguridad necesarios.

¿Qué se necesitaría para regularizar la cosmética artesanal en Chile entonces? Para regularizar la cosmética artesanal en Chile creo yo, que simplemente deberíamos adoptar el modelo europeo, que es muy completo y efectivo. Primero, necesitamos definir claramente qué es cosmética artesanal y establecer criterios específicos; luego, es fundamental realizar evaluaciones de seguridad de los ingredientes para garantizar que no sean dañinos. También se debe regular el uso de ingredientes permitidos y prohibidos, asegurar un etiquetado transparente y preciso, y crear un sistema de certificación riguroso, similar a los estándares como Ecocert o COSMOS, con auditorías periódicas.

Además, sería esencial contar con un organismo regulador que supervise el cumplimiento de estas normativas. Finalmente, debemos promover la educación y sensibilización tanto de los fabricantes como de los consumidores sobre la importancia de estas regulaciones para garantizar productos seguros y de calidad. Adoptar estas medidas alinearía a Chile con estándares internacionales, mejorando la confianza de los consumidores y la transparencia del mercado.

¿Qué ingredientes usan en sus productos y cómo aseguran su calidad? Utilizamos solo ingredientes de la más alta calidad y de última generación, todos respaldados por estudios científicos, de hecho la mayoría de nuestros productos cuentan con activos de alta tecnología desarrollados y aprobados por la unión europea. Por ejemplo, nuestras cremas antiedad contienen ácido hialurónico PM 50 de muy bajo peso molecular que tiene una mayor capacidad de penetración, el retinol que usamos es liposomado, lo que significa que actúa a nivel molecular, penetra hasta las capas más profundas de la piel, siendo hasta 10 veces más efectivo que el retinol o vitamina A convencional, también usamos tripéptidos de colágeno, fitocolágeno y bioelastina, ingredientes que han demostrado su efectividad en la hidratación y rejuvenecimiento de la piel. La crema clarificante usa el activo de la lúcuma, también glutation liposomal, la crema antimanchas darkout, el serum antirojeces Endothelyol y así podría seguir; en general empleamos muchos activos de eficacia comprobada y abalada con estudios científicos, productos liposomados, aceites esenciales, extractos y aceites vegetales 100% naturales como el de marula, argán, rosa mosqueta, jojoba, conocidos por sus increíbles propiedades nutritivas y protectoras. Nuestro compromiso es ofrecer productos de calidad que realmente funcionen, respetando siempre la naturaleza y los animales. Nuestra web está llena de información sobre cada ingrediente que utilizamos.

¿Qué significa ser una marca cruelty-free y cómo lo implementan? Ser cruelty-free significa que no realizamos pruebas en animales en ninguna etapa de nuestros procesos de desarrollo y producción. Estamos certificados internacionalmente por PETA, lo cual reafirma nuestro compromiso con la ética y el bienestar animal. Trabajamos solo con proveedores que comparten nuestros valores y cumplen con nuestras exigencias en términos de respeto a los animales.

¿Cuáles son los productos más vendidos y por qué? Los sets completos de skincare son los favoritos, ofrecen una rutina de cuidado integral a precios muy convenientes, lo que permite a nuestros clientes disfrutar de todos los beneficios de nuestros productos sin gastar una fortuna. Sets como el Set Antiedad Completo , el Set Antirojeces y el Set de Skincare para niñas incluyen nuestros productos estrella, formulados para proporcionar resultados visibles y duraderos.

Carla, ¿algo que quieras agregar? Sí, que nuestro compromiso va más allá de la belleza, en Cosmética Natural Ngen, siempre estamos abiertos a colaborar en iniciativas que se sumen a acabar con cualquier tipo de maltrato animal y ayudar a las personas a defender el derecho de los animales, ser voz de los que no tienen voz. Creemos firmemente en un mundo donde la belleza y la ética van de la mano.

Líneas de Productos Cosmética Natural Ngen ofrece diversas líneas diseñadas para abordar necesidades específicas, las más populares son:

Línea antiedad: Especialmente formulada para combatir los signos de envejecimiento. Sus productos estrella son la crema antiarrugas día, la crema nocturna, el serum de ácido hialurónico y retinol y la crema clarificante, entre otros.

Línea antirojeces: Ideal para pieles sensibles y propensas a la irritación, esta línea incluye productos como la crema pieles delicadas y serums, que ayudan a calmar la piel.

Línea de cuidado para niñas: La línea de skincare para niñas nace por la influencia negativa de algunos influencers en redes que promueven el uso de productos inapropiados para las más pequeñas. Con fórmulas suaves y seguras, esta línea introduce a las más jóvenes en el cuidado de la piel, enseñándoles la importancia de hábitos saludables desde temprana edad respetando la delicadeza de sus pieles infantiles.

Para más información, visitar su página web CosmeticaNaturalNgen.cl . También se pueden seguir en sus redes sociales para estar al tanto de novedades y promociones.