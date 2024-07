Oportuna Legal explica en su blog los beneficios y riesgos de las tarjetas de fidelidad

En el competitivo entorno empresarial actual, las compañías buscan estrategias para fidelizar a sus clientes y destacar. Las tarjetas de fidelidad se han vuelto una herramienta popular que ofrece beneficios tanto a consumidores como a comercios. Sin embargo, si no se gestionan adecuadamente, pueden afectar al bolsillo del consumidor.

En caso de que los derechos del consumidor sean vulnerados por el uso de una tarjeta de fidelidad, es aconsejable buscar asesoría legal. Oportuna Legal es un equipo de abogados expertos en Oviedo con amplia experiencia en consumo, que otorga la orientación y el apoyo necesario para defender sus intereses. El despacho jurídico cuenta con un blog legal donde se puede aprender este y otros aspectos importantes, como el "cartel de coches".

El lado oscuro de las tarjetas de fidelidad Más allá de las ventajas, las tarjetas de fidelidad también encierran riesgos asociados a su uso excesivo. Entre los principales peligros se encuentra el consumo impulsivo, ya que la facilidad para obtener descuentos o recompensas puede incitar a realizar compras innecesarias que desequilibran las finanzas personales y acarrean deudas a largo plazo.

Además, la pérdida de datos personales es un riesgo considerable porque las empresas que conducen estos programas recopilan información detallada sobre los clientes, como hábitos de compra, preferencias y datos de contacto. Si la gestión de estas informaciones no es segura, podría ser vulnerable a filtraciones o usos indebidos.

El uso responsable de las tarjetas Para aprovechar al máximo las ventajas de las tarjetas de fidelidad sin poner en riesgo el bolsillo, es fundamental que los consumidores sigan algunos consejos prácticos como evaluar si realmente necesitan una tarjeta de fidelidad, y si sus beneficios se ajustan a sus hábitos de consumo.

Asimismo, deben establecer un presupuesto de gasto mensual para las compras con estas tarjetas y no superarlo bajo ninguna circunstancia. También es esencial leer los términos y condiciones antes de registrarse en un programa de fidelidad, prestando especial atención a la acumulación de puntos, políticas de privacidad y requisitos para obtener recompensas.

En caso de que se considere que los derechos han sido vulnerados por el uso de una tarjeta de fidelidad, es recomendable acudir a un equipo de expertos jurídicos en consumo, ya que estos pueden proporcionar el soporte necesario para defender los intereses del consumidor.

Oportuna Legal, un bufete de abogados con amplia experiencia en Oviedo, ofrece asesoría legal especializada en tarjetas de fidelidad. En su blog legal, se puede encontrar información valiosa sobre aspectos importantes de estos programas y cómo utilizarlos de manera eficiente y segura.

Qué es el "cartel de coches" En el blog legal de Oportuna Legal también se puede aprender sobre el "cartel de coches", un acuerdo ilegal llevado a cabo entre la mayoría de los fabricantes de coches que operan en España que aumentó el coste de los vehículos vendidos en febrero de 2006 a agosto de 2013. A causa de esto, la CNMC impuso onerosas multas y duras sanciones a las empresas implicadas.

De esta manera, los afectados que hayan adquirido un vehículo en ese periodo, tienen la posibilidad de interponer demandas y recuperar parte del dinero invertido. Las indemnizaciones, según el modelo y la marca, pueden oscilar entre los 1.500 y 2.500 euros, más los intereses legales.