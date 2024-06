Se ha creado la primera NO Nueva Colección lifestyle reutilizada en España en colaboración con Wallapop

Se ha establecido una colaboración entre Wallapop y el diseñador de moda Moisés Nieto para lanzar la primera colección lifestyle del diseñador, compuesta exclusivamente por artículos reutilizados. La primera colección lifestyle reutilizada en España, conocida como la NO Nueva Colección de Moisés Nieto por Wallapop, saldrá oficialmente a la venta el próximo martes 2 de julio a las 11.00 horas en el perfil del diseñador en la plataforma.

Se pondrán a disposición un total de 20 artículos de diversas categorías lifestyle, que incluyen mobiliario, accesorios personales, libros, elementos de decoración, obras de arte y utensilios para el hogar. Estos productos han sido seleccionados y organizados por el diseñador, quien también ha contribuido con cuatro artículos propios.

El objetivo de esta iniciativa es destacar el valor de los productos existentes e invitar a reflexionar sobre la necesidad de adquirir nuevos artículos. La NO Nueva Colección pretende animar a las personas a adoptar un modelo de consumo consciente y responsable, como alternativa a la compra constante de artículos de las nuevas colecciones de las industrias 'fast', y a crear su propia NO Nueva Colección utilizando artículos que ya no usen y deseen darles una segunda vida.

Se presentan artículos de mobiliario y decoración. La selección dedicada a la estética del hogar incluye piezas que llaman la atención de cualquier persona interesada en el diseño y en los aires vintage. Por ejemplo, se destaca un juego de tres mesas extraíbles de la serie Quadrille de finales de los años 60, precursora de la otra gama popular de G Plan (Fresco), creada por R Bennett y centrada en piezas más pequeñas de muebles de teca con una apariencia escultórica. También se incluye una lámpara de pie, diseño de Codialpo, fabricada en los años 70 con un pie de metal lacado regulable en altura; una original silla modelo Bold creada por el colectivo Big Game, forrada con espuma para un uso confortable, y un inspirador sofá chester negro de 168 cm de ancho.

Un jarrón de cerámica Vallauris de los años 70 esmaltado con tonalidades negras y rojas puede encajar a la perfección con un precioso mueble aparador en madera maciza de pino con un diseño inspirado en las antiguas alacenas. Sobre él, se puede visualizar otro tesoro de la colección: un juego de matrioskas de madera 5 en 1, elaborado en Rusia.

En la categoría de accesorios, se incluye un bolso de la colección Moisés Nieto FW22, realizado en piel bovina con un sutil grabado, y unos zapatos de salón, talla 40, con tacón cubano de 11 centímetros y escote en pico, pertenecientes a la colección Moisés Nieto FW2018. También se selecciona de usuarios de Wallapop una maleta American Tourister modelo AIR MOVE Grande, color Sunset Yellow, completamente a estrenar para viajar con mucho estilo; una cámara de fotos retro de carrete Olympia con flash, que funciona perfectamente y que atraerá a los fans de la tecnología del siglo pasado.

En la categoría de equipamiento de hogar y arte, se puede adquirir un colorido frutero fabricado en cerámica italiana, estilo space age, de los años 70, diseñado por S.I.C.A. (Società Italiana Ceramica Artistica). También se incluyen piezas interesantes como un tocadiscos estilo vintage de marca Pioneer modelo PL-A35, completamente automático y restaurado para asegurar un funcionamiento óptimo; una taza de cerámica color crema, con motas azules, que perteneció a una célebre creadora de contenido, o un precioso juego de antigua vajilla de porcelana de 20 elementos, hecha en Alemania, de la colección K&A Krautheim Selb Bavaria, Blossoms Of Spring. Para los fans del diseño, resulta encantadora una sorprendente cafetera moka italiana vintage, que incluye en su estructura una taza de cerámica que se puede retirar para servir el café sin perder un ápice de estilo.

No se pueden pasar por alto otras aportaciones, como un boceto de una colección de 2011, creado sobre papel usando técnica mixta de lápices y rotuladores, y un libro sobre diseño “A Part vol.3”, de la prestigiosa revista de arte y moda A Part, con portada de Martin Parr. También se incluye una litografía del artista Ángel Orcajo, para la Galería SEN, firmada y numerada (16/300) a lápiz.