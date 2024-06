Se dice calcomanía, y aún no se es consciente de su potencial promocional

Las calcomanías han estado presentes desde siempre, pero no por ello han pasado de moda. Siguen siendo un regalo promocional muy popular entre niños y adultos e incrementan la exposición de marca. Barcelona, junio de 2024

Si hay niños pequeños en casa, seguramente se sabrá que las calcomanías siguen estando presentes en muchos productos a modo de incentivo promocional. Y la ilusión que les hace ponerse una en el brazo no tiene precio. Lo que quizás no se haya planteado es que estas puedan ser un amplificador de marca, ya que siguen siendo muy populares, aumentan la exposición y son coleccionables. Esto último incentiva la repetición de compra del producto.

¿Son seguras las calcomanías? Las calcomanías son tatuajes temporales que se transfieren a la piel humedeciendo el papel del dorso. A la hora de encontrar un fabricante adecuado para la producción, lo importante es que este cumpla con determinados requisitos y controles.

Entre estos controles destacan la certificación ISO 22716, que garantiza las buenas prácticas en la fabricación de productos cosméticos. También existe la normativa EC 1223:2009, que permite que los tatuajes vayan acompañados del distintivo “dermatológicamente testado”. Además, en el caso de España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios también válida si la fábrica en cuestión es apta para la producción. Por último, y no menos importante, al ser un producto destinado a niños también existe la normativa EC 2009/48 en referencia a juguetes.

La producción de calcomanías es personalizable Como se mencionaba anteriormente, las calcomanías pueden ser un gran incentivo promocional para una marca. Es por esto, que su producción es altamente personalizable a los requisitos que pueda tener el cliente. Con el paso de los años, se ha ido innovando en materias primas y se encuentran tatuajes temporales de varios tipos y efectos:

Calcomanías con Glitter: Los tatuajes temporales con glitter aportan un efecto purpurina a las calcomanías. Con esto se consigue incrementar el atractivo del tattoo y, por tanto, su valor percibido. Al contrario que los que tienen efecto luminiscente, estos brillan a plena luz del día. El efecto se consigue agregando purpurina en el tatuaje temporal.

Calcomanías luminiscentes: Son tatuajes temporales que brillan en la oscuridad y dan mucho juego para eventos nocturnos o promociones infantiles. Con luz, los tattoos luminiscentes son invisibles, dejando ver sólo el diseño a color, pero cuando oscurece brillan con luz propia.

Calcomanías metalizadas: Los tatuajes metalizados, también llamados tatuajes joya, son calcomanías con un efecto brillante que imita el metal. Pueden fabricarse con cualquier tinta oro, tinta plata o cualquier combinación de colores con tinta metálica.

Calcomanías para uñas: Se pueden aplicar tanto en uñas naturales como postizas. Para hacer una promoción aún más impactante, se pueden personalizar con cualquiera de estos efectos especiales antes mencionados.

Grifoll es el mayor fabricante europeo de tatuajes temporales En Grifoll llevan más de 30 años en el sector del tatuaje temporal y las promociones. Por supuesto, cuentan con todas las certificaciones necesarias para cumplir con los estándares europeos de referencia en lo relativo a cosméticos y juguetes. Sus instalaciones están ubicadas en Rubí (Barcelona) desde donde realizan toda su actividad a nivel europeo. Esto les permite tener un control total de las materias primas, el proceso de producción y el ensobrado. Si se está planteando una campaña a nivel nacional o internacional, se invita a que se contacte con ellos para conocer más sobre sus calcomanías. Sus soluciones de embolsado incluyen el contacto con alimentos, por lo que se podrán distribuir los tatuajes junto al producto de forma segura.

Grifoll: https://grifoll.com/producto/fabricante-de-tatuajes-temporales/