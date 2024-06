Tradición culinaria con el restaurante Pasa Tapas en la Barceloneta

En la Barceloneta, uno de los barrios más emblemáticos de Barcelona, se encuentran algunos de los mejores restaurantes de tapas de la ciudad. A continuación, se presentan siete establecimientos imprescindibles para disfrutar de tapas en la Barceloneta.

Una de las opciones preferidas por los comensales es Pasa Tapas, dada su amplia variedad de platos y su visible tradición culinaria todo ello acompañado de un precio justo. Junto a ella, existen otras opciones a lo largo de toda la Barceloneta con la que poder hacer un recorrido gastronómico único.

Pasa Tapas, tradición gastronómica desde 1997 Ubicado en la calle del Dr. Aiguader, Pasa Tapas se ha convertido en un referente en la Barceloneta desde su apertura en 1997. Este restaurante destaca por su amplia variedad de tapas tradicionales, platos de mariscos y carnes a la brasa. Además, su ambiente familiar y acogedor, junto con su compromiso con la calidad y frescura de los productos, lo hacen una opción ideal tanto para turistas como para locales. Pasa Tapas ofrece una experiencia culinaria completa con una excelente relación calidad-precio.

Jai-ca y la Cova Fumada Con más de 60 años de historia, Jai-ca es otro de los favoritos en la Barceloneta. Este establecimiento, que ha ampliado sus locales para atender la alta demanda, es conocido por sus tapas de pescado y marisco. Entre sus especialidades se encuentran el pescadito frito, los chipirones, los mejillones y las gambas saladas. Además, su ensaladilla rusa y las patatas bravas son altamente recomendadas.

Situado en la plaza del mercado de la Barceloneta, La Cova Fumada es famoso por ser el lugar donde se inventaron las "bombas", unas bolas de patata rellenas de carne y rebozadas. Este bar, de ambiente auténtico y rústico, ofrece una amplia variedad de tapas de pescado fresco como calamares a la romana, sardinas y pulpo.

Otras propuestas como El Vaso de Oro o Segons Mercat En la calle Balboa, El Vaso de Oro es conocido tanto por su excelente cerveza como por sus tapas de alta calidad. Este local ofrece una gran variedad de platos, incluyendo las famosas patatas bravas, pimientos del padrón y chocos. Una de sus especialidades es el solomillo con foie y cebolla, que no se debe pasar por alto.

En la calle Balboa, Segons Mercat se distingue por su enfoque en productos frescos del mar. Este restaurante ha sido reconocido por su alta calidad y ha aparecido en la guía Michelin. Los comensales pueden seleccionar su comida directamente de un mostrador de productos frescos, que luego es cocinada al momento.

La Bombeta y Can Maño Cerca del Paseo de Joan de Borbó, La Bombeta es conocida por sus deliciosas "bombas" y otras tapas tradicionales. Su ambiente auténtico y su oferta culinaria lo hacen un lugar imprescindible para una experiencia genuina.

Can Maño ofrece una experiencia culinaria con calamares a la romana, sardinas y pescado frito en un ambiente que evoca la Barceloneta de hace 25 años. Su decoración vintage y su toque casero destacan en cada plato.

Estos siete restaurantes representan lo mejor de las tapas en la Barceloneta, cada uno con su propio estilo y especialidades, pero todos con un compromiso común con la calidad y la tradición.