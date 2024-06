Según MELOM, el sector de las reformas necesita mano de obra cualificada

Según MELOM Obras y Reformas, compañía líder en el sector, muchas empresas no pueden atender todas las peticiones por la falta de profesionales

Una solución puede ser la colaboración entre las empresas que formen parte de una red para complementar las especialidades en las que necesiten profesionales

El objetivo de MELOM es ayudar a la transformación y profesionalización del sector de las obras y reformas

El sector de las obras y reformas es uno de los que mejor se ha recuperado tras el frenazo de la crisis generada por el COVID. Sin embargo, la falta de mano de obra cualificada está haciendo que muchas empresas del sector no puedan atender sus compromisos.

En España hay unas 130.000 empresas censadas en este sector que van a seguir creando empleo durante los próximos años. Sin embargo, escasea la mano de obra cualificada y esto puede ser un problema para dar respuesta a la demanda. En la Confederación Nacional de la Construcción calculan que en los próximos años harían falta unos 700.000 trabajadores.

Además, esta situación de falta de mano de obra cualificada pone en riesgo la ejecución de los fondos europeos para la recuperación. Se calcula que 7 de cada 10 euros que reciba España hasta 2026 se invertirán en el sector de la construcción. MELOM Obras y Reformas es la compañía líder de este sector en la Península Ibérica y cuenta con una red de más de 200 empresas entre España y Portugal. La compañía está recibiendo cada semana entre 15 y 20 peticiones de presupuestos para realizar reformas en la Comunidad de Madrid y, en algunos casos, las empresas no encuentran profesionales cualificados para poder dar salida a estos trabajos.

Ante este tipo de situaciones la compañía ofrece un sistema colaborativo entre las compañías de su red que permite que unas y otras puedan aportar sus especialistas en las obras en las que haya necesidad de mano de obra especializada. Según Miguel Bermejillo, Consejero Delegado de MELOM España, “nuestras empresas se benefician de trabajar en una red en la que cada una tiene distintos profesionales y especialistas, lo que permite una relación fluida entre todas ellas para poder realizar proyectos integrales y dar un servicio completo”.

MELOM tiene como propósito fundamental proveer de servicios profesionales en el mercado de obras, reformas de viviendas y rehabilitación a través de una red de profesionales, pequeñas y medianas empresas del sector unidos a MELOM bajo un modelo de franquicias.

Para Miguel Bermejillo, Consejero Delegado de MELOM España, “a través de la creación de una red de franquiciados conectamos las necesidades de los clientes con los profesionales mejor preparados del sector con un único propósito: la garantía de que las obras se realizan bajo unos parámetros de calidad, seguridad, agilidad, bajo una supervisión y con un sistema de medición de resultados y de satisfacción del cliente”

MELOM ha alcanzado acuerdos con RE/MAX y otras inmobiliarias, patrimoniales y grandes empresas para la realización de obras de reforma en los locales y viviendas, así como con Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), CETELEM y con Banco Sabadell para proporcionar financiación a los franquiciados y a sus clientes.

MELOM nació en Portugal en el año 2010 y cuenta en el país vecino con más de 160 franquiciados. Se ha extendido a otros países de Europa y llegó a España tras consolidarse como la red líder de profesionales en servicios de obras, reformas, instalaciones y reparaciones. La compañía espera terminar el año 2024 con 40 franquiciados en la zona centro. MELOM ofrece a los profesionales del sector de la construcción que quieran impulsar su propio negocio: entrar a formar parte de una gran red con una sólida marca, acuerdos con grandes clientes, un avanzado software de gestión para controlar mejor su negocio, acciones de marketing y promoción para darles visibilidad, formación especializada y un manual de procedimientos de trabajo para optimizar la realización del presupuesto y la ejecución de las obras, soluciones de financiación para ellos y sus clientes, y acceso a una central de compras en la que obtener las mejores condiciones en la adquisición de materiales.