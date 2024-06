Parkimeter e INDIGO firman un acuerdo para ampliar las opciones de reserva y número de aparcamientos

Activo desde inicios de año para aparcamientos en Francia, el acuerdo entre Parkimeter e Indigo se consolida con su ampliación al territorio español Indigo, líder mundial en soluciones de estacionamiento y movilidad individual y Parkimeter, empresa del Grupo EasyPark, la plataforma líder en Europa de reservas de aparcamiento online, han firmado una colaboración estratégica reuniendo dos nombres destacados en el sector del estacionamiento, lo que permitirá aprovechar la tecnología, accesibilidad y comodidad que ofrecen estos dos actores en beneficio de los usuarios.

La colaboración, que incluye la integración de ambos sistemas, permite, gracias a la tecnología de INDIGO NEO (solución digital del Grupo INDIGO) desarrollada por el Grupo, que los usuarios de Parkimeter puedan acceder al aparcamiento y abandonarlo usando tan solo su matrícula, sin tickets y sin necesidad de interactuar con cajeros automáticos, beneficiándose así de una experiencia totalmente fluida, segura y sostenible con el medio ambiente, al no ser necesario un ticket de aparcamiento

Como resultado de esta colaboración, los usuarios de Parkimeter ahora tienen la oportunidad de reservar en más de 300 aparcamientos del Grupo INDIGO, situados en Francia y España. En España, se pueden destacar ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, con amplia presencia de aparcamientos INDIGO. Por otro lado, INDIGO pone un poco más fácil el realizar reservas de estacionamiento, al permitir a los usuarios de Parkimeter acceder al portfolio de aparcamientos del Grupo en Europa.

"Nuestra asociación con INDIGO supone un gran paso a la hora incrementar nuestra oferta en el mercado del aparcamiento en España", afirma Nacho Cofré, CEO de Parkimeter (Grupo EasyPark).

Según Álvaro Busca, Director General de INDIGO en España, "Este acuerdo consolida nuestra visión estratégica a largo plazo, que no es otra que facilitar el día a día a nuestros clientes siendo cada vez más sostenibles con el medio ambiente, permitiendo que puedan acceder a nuestra red de aparcamientos a través de una experiencia digital ágil, segura y responsable, ya que todo se realiza mediante reservas online, y sin necesidad de pasar por el cajero. INDIGO ha estado invirtiendo fuertemente para desarrollar esta posibilidad en su red y ponerla al servicio de los usuarios, contribuyendo a una movilidad más inteligente al servicio de las ciudades".

"Desde INDIGO NEO estamos encantados de contar con Parkimeter como uno de nuestros socios para distribuir nuestro servicio de reservas más allá del canal digital INDIGO NEO. Esta colaboración es una gran oportunidad para promover el servicio de reserva de aparcamiento entre los usuarios de Parkimeter", asegura Wilfried Thierry, Managing Director, Digital & Customer Experience de INDIGO.

La colaboración entre Parkimeter e INDIGO Neo comparte la visión común de permitir a muchos usuarios elegir el aparcamiento que mejor se adapte a sus necesidades entre una amplia oferta de aparcamientos disponibles en ciudades de España y Francia. Además, la entrada y salida se facilita gracias a la tecnología de lectura de matrículas de los aparcamientos Indigo, haciendo que la experiencia sea sostenible con el medio ambiente debido al ahorro en papel.

La hoja de ruta de INDIGO: alcanzar la neutralidad en 2025 con el plan 'GO for climate'

INDIGO busca proporcionar a los usuarios y ciudades respuestas y soluciones operativas, y este acuerdo con Parkimeter les ayuda a conseguir sus metas. Esta visión del Grupo, también incluye objetivos políticos, como puede ser regular el tráfico en el centro de las grandes ciudades, y en su caso a la gestión de zonas de bajas emisiones. En paralelo, en 2021 lanzó 'GO for climate', un plan climático que tiene por objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en cuanto a emisiones de tipo 1 y 2 en 2025.

Otro de sus objetivos es ser un actor clave en la construcción de las Smart Cities al dotar a parte de sus estacionamientos con un innovador hub de servicios. Los parkings INDIGO cuentan con servicios adicionales como centros de lavado de vehículos, soluciones para facilitar el reparto de última milla, lockers para recogida o envío de paquetería, plazas destinadas a carsharing, puntos multi reciclaje, préstamo de paraguas a los usuarios en días lluviosos o la distribución de comida y bebida a través de máquinas de vending.

Acerca de Parkimeter

Parkimeter es una plataforma líder en reservas de aparcamiento online que ofrece un servicio de gestión de reservas de plazas de aparcamiento de forma rápida, cómoda y eficaz para turistas, empresas y autónomos en las principales ciudades de Europa. Desde su integración en el Grupo EasyPark en 2020, Parkimeter se ha consolidado como la plataforma de reserva de aparcamiento con la red más extensa de Europa, con más de 2.500 aparcamientos disponibles en países como España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Estonia, Finlandia y Reino Unido.

Acerca de INDIGO

Líder mundial en soluciones de estacionamiento y movilidad urbana, INDIGO es un grupo francés que emplea a más de 9,700 personas en 10 países y más de 500 ciudades. INDIGO es el único operador internacional que ofrece todo tipo de instalaciones de estacionamiento: aparcamiento público, aparcamiento privado y gestión de estacionamiento en la vía pública. El grupo opera más de 2,700 estacionamientos en todo el mundo (1.4 millones de plazas) y gestiona más de 2,200 km de aparcamiento en la vía pública. Gracias a la App INDIGO Neo, solución digital del grupo, el usuario puede adaptar su aparcamiento a sus necesidades y patrones de viaje.