El Gobierno español aprueba la creación de 5.505 nuevas plazas para las Fuerzas de Seguridad estatales

Con la intención de aumentar el pie de fuerza en las diferentes ciudades y municipios de España, el Ministerio del Interior ha decidido abrir nuevamente la convocatoria para el reclutamiento de efectivos en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta medida busca que ambos cuerpos de seguridad alcancen un total de 154.000 integrantes, por lo que ya se encuentran habilitadas las inscripciones para las oposiciones Policía Nacional y oposiciones Guardia Civil.

Oportunidades laborales en instituciones renovadas Este año se abrieron 5.505 plazas nuevas para ambos cuerpos de seguridad, con las cuales se espera contratar a 2.707 nuevos policías y 2.721 nuevos miembros de la Guardia Civil. El pasado mes de abril el Gobierno Nacional ya había anunciado la apertura de 77 nuevas vacantes para la Guardia Civil, lo que exhibe un aumento continuo en las plantillas esta institución y, por lo tanto, mayores oportunidades de empleo para las personas.

La apertura de estas plazas también responde al cumplimiento de las tasas de reposición fijadas por el Estado, tal como lo especificaba la ley de presupuestos 31/2022 que fijo el gasto fiscal para el Presupuesto General de 2023 y que fue prorrogado, con características similares, para el 2024.

Por otra parte, el Ministerio del Interior había fijado en 2018 una política de convocatoria continua de oposiciones Policía Nacional y Guardia Civil, que ha mantenido los últimos 5 años. Estas convocatorias no solo buscan reemplazar las plazas ya existentes, por motivos de retiro de jubilación o liberación de cargos, sino que también tienen el propósito de reclutar más personal para aumentar el pie de fuerza en las diferentes localidades del país.

En ese sentido, el departamento de la Administración General del Estado ha decidido incrementar un 125% el número de vacantes con respecto al 2023, lo que también explica, en cierta medida, la apuesta que realiza el Gobierno nacional por consolidar un cuerpo policial y de seguridad mucho más robusto y profesional.

Gracias a esta estrategia, el ministerio ha podido ofertar más de 34.220 plazas, contratando a cerca de 18.346 nuevos policías y 15.870 nuevos miembros de la Guardia Civil. Con esta iniciativa, ambas entidades han podido hacer frente a la pérdida de plazas registrada entre 2012 y 2017, la cual ascendió a 13.700 puestos libres y que, en su momento, causó cierta polémica en la opinión pública. Hoy en día, no solo se repusieron las plazas faltantes, sino que además fue posible incrementar las filas de estas instituciones con una amplia cantidad de efectivos.

Oposiciones 2024 Para este año, el Ministerio del Interior ha destinado 2.607 plazas para la escala básica de la Policía Nacional y 100 plazas para la escala ejecutiva. De las 2.607 plazas de la escala básica, 500 están destinadas a militares profesionales de tropa y marinería con al menos 5 años de servicio.

A esta convocatoria se suman otras 150 plazas de oposición para promoción interna, que están orientadas a policías en ejercicio que deseen subir posiciones dentro de la escala laboral de la institución. En la Guardia Civil, de las 2.721 nuevas plazas, 1.089 están asignadas a militares de tropa y marinería, y 200 a los egresados del Colegio de Guardias Jóvenes en Valdemoro (Madrid). Para convertirse en guardia civil, solo es necesario tener la nacionalidad española, carecer de antecedentes penales, poseer más de 18 años y no superar los 40 años, entre otros requisitos.

Para ocupar una plaza en la Policía Nacional se necesita contar con el permiso de conducir clase B, tener un título de bachiller, no exceder la edad máxima de jubilación de la Policía, etcétera. Tanto para la Guardia Civil como para la Policía es requisito aprobar los exámenes de oposiciones, por lo que el aspirante debe prepararse con anterioridad para aumentar sus posibilidades de éxito en las pruebas.

