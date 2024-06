La importancia de la capacitación en IT para el futuro exitoso de los niños, por KIBERone

Con el avance a gran escala de la digitalización y de las nuevas tecnologías de la información, el desarrollo de capacidades de IT se ha convertido en un factor imprescindible para el éxito en distintos campos profesionales. En particular, el dominio de estas destrezas tecnológicas incluye una gran variedad de competencias, desde la programación y el diseño web hasta la ciberseguridad y el modelado 3D. A su vez, aprender estas habilidades a una edad temprana no solo prepara a los niños para el futuro mercado laboral, sino que también fomenta otras áreas de su desarrollo cognitivo, como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas.

A propósito de esto, KIBERone es una ciberescuela internacional dedicada a formar a las nuevas generaciones de niños y adolescentes en capacidades IT. Se trata de conocimientos de valor tanto para el presente como del futuro.

Por qué fomentar las capacidades IT a una edad temprana Las capacidades de IT son fundamentales en la actual era digital. Esto comprende conocimientos y habilidades que permiten a los individuos crear, administrar y utilizar la tecnología de manera efectiva, de acuerdo a diversos intereses, proyectos, necesidades y desafíos personales o profesionales.

Además, la adquisición de estas capacidades desde temprana edad resulta enriquecedor para las nuevas generaciones desde múltiples puntos de vista. En este sentido, se trata de conocimientos que proporcionan una ventaja competitiva en el ámbito laboral y que le van a permitir destacar en la adultez. Estas destrezas tecnológicas también impulsan el desarrollo intelectual y emocional de los más chicos.

Por un lado, las capacidades IT fomentan el desarrollo de habilidades analíticas y la facultad de pensar de manera lógica y estructurada. Asimismo, promueven la creatividad, ya que los niños aprenden a desarrollar soluciones innovadoras y a abordar problemas desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la tecnología continúa avanzando rápidamente, quienes tienen una base sólida en capacidades IT pueden familiarizarse rápidamente con los cambios y acceder a más oportunidades de todo tipo.

KIBERone: formando a la nueva generación de expertos en IT En Barcelona, KIBERone es una de las primeras ciberescuelas internacionales dedicadas a formar a niños y adolescentes de entre 6 y 14 años en capacidades IT contemporáneas y futuras. Esta organización, reconocida por la UNESCO y la ONU como líder en programación y creatividad digital para niños, ha desarrollado un entorno educativo único donde los jóvenes pueden adquirir conocimientos esenciales en tecnología.

Gracias a la oferta formativa de KIBERone, los padres tienen la oportunidad de asegurar un futuro prometedor para sus hijos. Los más de 60 módulos educativos, constantemente actualizados, así como el seguimiento que proporcionan sus docentes a través de grupos reducidos, aseguran que cada estudiante aprenda de manera efectiva, personalizada y divertida. Desde el disfrute, esta escuela fomenta el entretenimiento y la inspiración, al tiempo que inculca conocimientos relevantes.

En KIBERone los niños pueden adquirir capacidades de IT y comenzar a prepararse de una manera óptima para el futuro.