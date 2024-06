Los Abogados dispondrán de ventajas y descuentos en herramientas de compliance, privacidad y ciberseguridad

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa ha dado un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento de la seguridad y cumplimiento normativo de sus miembros. En una ceremonia celebrada la semana pasada, el Ilustre Colegio firmó un convenio con Lex Program, una destacada empresa especializada en soluciones de software para compliance, privacidad y ciberseguridad. Este acuerdo permitirá a los abogados colegiados en Gipuzkoa acceder a herramientas avanzadas diseñadas para proteger y gestionar la información de manera segura y eficiente, con un enfoque especial en el producto estrella de Lex Program: LEX CANAL.

Un Impulso a la Ciberseguridad y el Cumplimiento Normativo El convenio firmado hoy representa una alianza estratégica que beneficiará enormemente a los despachos de abogados, especialmente aquellos obligados por la normativa de blanqueo de capitales. La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo exige que los despachos implementen sistemas internos de información (SII) que permitan denunciar actividades sospechosas de manera confidencial y segura. LEX CANAL, desarrollado por Lex Program, es la solución perfecta para cumplir con esta obligación legal.

LEX CANAL se presenta como un canal de denuncias seguro y confidencial, diseñado para facilitar la gestión de denuncias internas y proteger la identidad de los informantes. Esta herramienta no solo cumple con los más altos estándares de ciberseguridad, incluyendo la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), sino que también ofrece una interfaz fácil de usar y altamente personalizable, adaptándose a las necesidades específicas de cada despacho.

Beneficios para los Colegiados Con este convenio, los abogados colegiados en Gipuzkoa podrán disfrutar de numerosas ventajas. En primer lugar, LEX CANAL permitirá a los despachos identificar y gestionar problemas internos de manera más eficiente, antes de que se conviertan en amenazas significativas. La plataforma digitaliza y anonimiza automáticamente los documentos, facilitando la organización documental y mejorando la eficiencia operativa. Además, Lex Program ofrece una gestión profesional de LEX CANAL, con personal altamente cualificado en derecho y ciberseguridad. Esto garantiza que los despachos no solo cumplan con la normativa vigente, sino que también eviten posibles sanciones por incumplimientos. La externalización de la gestión del canal de denuncias permite a los abogados centrarse en sus actividades principales, optimizando así su tiempo y recursos. Otro aspecto destacado es la accesibilidad económica de esta solución. LEX CANAL se comercializa bajo un modelo de Software como Servicio (SaaS), con una inversión desde 30 € al mes y un pago por uso flexible. Esto hace que la herramienta sea accesible no solo para grandes despachos, sino también para pymes y pequeños bufetes.

Un Compromiso con la Excelencia El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa Gerardo López expresó su entusiasmo por el acuerdo: "Estamos comprometidos con proporcionar a nuestros colegiados las mejores herramientas para asegurar su cumplimiento normativo y proteger la información de sus clientes. Este convenio con Lex Program es un paso adelante en nuestra misión de apoyar a nuestros miembros en un entorno legal cada vez más complejo y exigente". Por su parte, el CEO de Lex Program destacó la importancia de esta colaboración: "Nos sentimos honrados de trabajar con el Colegio de Abogados de Gipuzkoa. LEX CANAL no solo es una herramienta de cumplimiento, sino una solución integral que refuerza la integridad y la confianza en el sector legal".

Futuro Prometedor Este convenio no solo beneficiará a los actuales colegiados, sino que también sienta las bases para futuras colaboraciones y mejoras en el sector. La implementación de LEX CANAL en los despachos de abogados de Gipuzkoa es un paso crucial hacia la adopción de tecnologías avanzadas que aseguren la confidencialidad, la seguridad y el cumplimiento normativo, adaptándose a las demandas de un mundo cada vez más digitalizado. Para más información sobre LEX CANAL y otros productos de Lex Program, los colegiados pueden visitar la página oficial de la empresa o ponerse en contacto con el Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa.