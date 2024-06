Castellana Clinic presenta la innovadora técnica de injerto capilar FUE Long Hair bajo la dirección del Dr. Andrade

● La técnica Fue Long Hair ofrece a los pacientes unos resultados inmediatos y es ideal para aquellos que desean mantener discreción sobre el procedimiento, ya que el cambio es sutil y progresivo

● El Dr. Andrade es un reconocido cirujano internacional con más de quince años de experiencia y está avalado por la International Society of Hair Restoration Surgery, además de estar certificado por diferentes y prestigiosas instituciones internacionales



Castellana Clinic, una de las clínicas líderes en tratamientos capilares en España, anuncia la incorporación de la innovadora técnica FUE Long Hair a su amplia gama de tratamientos capilares. Esta avanzada técnica promete transformar el campo de los injertos capilares, ofreciendo resultados naturales e inmediatos sin la necesidad de rapar el cabello del paciente.

El Dr Andrade es un reconocido cirujano internacional licenciado en Medicina con especialidades en Medicina Interna y Cirugía General, y posteriormente se especializó en Cirugía Estética y Capilar. Actualmente, el Dr. Andrade está avalado por la International Society of Hair Restoration Surgery y cuenta además con múltiples certificados de prestigiosas instituciones internacionales.

Concretamente, la técnica FUE (Follicular Unit Extraction) Long Hair se diferencia de los métodos tradicionales al permitir la extracción y trasplante de unidades foliculares con cabello largo, lo que evita la necesidad de afeitar la zona donante. Esta metodología no solo reduce la visibilidad del procedimiento, sino que también permite a los pacientes ver resultados inmediatos, proporcionando una satisfacción instantánea y una recuperación más discreta.

Beneficios de la técnica FUE Long Hair

- Resultados Inmediatos: A diferencia de otros métodos, los pacientes pueden ver los resultados del trasplante inmediatamente después del procedimiento, sin tener que esperar meses para observar el crecimiento del cabello. - Aspecto Natural: La técnica permite una integración perfecta del cabello trasplantado con el cabello existente, logrando un aspecto completamente congénito. - Recuperación Rápida: Al no requerir el rasurado de la cabeza, el proceso de recuperación es más cómodo y menos invasivo, permitiendo a los pacientes retomar sus actividades diarias en un tiempo récord. - Mayor Confidencialidad: Esta técnica es ideal para aquellos que desean mantener discreción sobre el procedimiento, ya que el cambio es sutil y progresivo y permite mayor flexibilidad al paciente a la hora agendar su cirugía.

“El uso de la técnica FUE Long Hair representa un avance significativo en el campo de los injertos capilares,” señala el Dr. Andrade. “Esta técnica no solo mejora la experiencia del paciente al minimizar las molestias y el tiempo de recuperación, sino que también ofrece resultados estéticos superiores al preservar la longitud del cabello.”

Así pues, con la incorporación de la técnica FUE Long Hair, Castellana Clinic refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia médica y se ha consolidado como un referente en tratamientos capilares de vanguardia. Además, garantiza a los pacientes acceso a las técnicas más avanzadas del mercado en tratamientos para la pérdida de cabello.

Sobre Castellana Clinic

Castellana Clinic es una clínica especializada en tratamientos capilares y estéticos, reconocida por su excelencia y compromiso con la innovación. Dirigida por el Dr. Andrade, la clínica ofrece una amplia gama de servicios que incluyen trasplantes capilares, tratamientos de restauración capilar y soluciones estéticas personalizadas, siempre con un enfoque en la calidad y la satisfacción del paciente.

Para más información: https://castellanaclinic.com/ https://castellanaclinic.com/tecnica-fue-long-hair/