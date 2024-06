Impacto del marketing de microinfluencers en verano, por FuelYourBrands

Las marcas que tienen por objetivo ampliar su alcance y conectar de forma más auténtica con su audiencia están optando por las colaboraciones con microinfluencers, también durante la temporada de verano. Estos creadores de contenido, que tienen una cantidad de seguidores que va desde los 3.000 hasta los 100.000 aproximadamente y según la red social, logran un gran impacto cuando se trata de promocionar productos y servicios. Para ello, cuentan con comunidades de seguidores leales que confían en sus recomendaciones.

Para encontrar a los colaboradores ideales para realizar este tipo de campañas se puede recurrir a una plataforma especializada como FuelYourBrands, donde se puede crear una campaña en tan solo 10 minutos y acceder a creadores interesados en la marca a promocionar, previamente segmentados bajo criterios como edad, género, ubicación, red social e intereses, y auditados bajo estándares mínimos de calidad. Esto garantiza la obtención de resultados de calidad.

En particular, el marketing de influencers ha tomado protagonismo durante los últimos años y ha cobrado fuerza en la actualidad debido a que los consumidores ya no se sienten atraídos por la promoción estática de un producto o servicio, sino que quieren conectar con personas reales que les transmitan credibilidad. Por este motivo, en el mercado existe una gran cantidad de microinfluencers que están dispuestos a promocionar productos o servicios. Pero no todos ellos encajan con la estrategia y con los objetivos de todas las marcas. Por este motivo, es necesario indagar y encontrar un perfil ideal. Cabe destacar que estas figuras de las redes sociales trabajan con nichos específicos e incluso tienen sus seguidores en una determinada localidad o región, lo que resulta altamente conveniente para las empresas.

Colaboraciones con microinfluencers en verano para potenciar un negocio Las colaboraciones con microinfluencers son muy demandadas en verano porque en algunos sectores hay oportunidades de aumentar las ventas. Esto incluye a empresas de turismo, belleza, moda, alimentos y cuidado personal, entre otras. Al respecto, en esta época las personas suelen viajar de forma masiva, generalmente a la playa, y aprovechan para acudir a eventos sociales y actividades especiales como festivales musicales, lo que se traduce en compras de paquetes turísticos, de entradas, de ropa y accesorios, de protectores solares y capilares, entre otros productos y servicios, proporcionando múltiples oportunidades para que los creadores de contenido muestren productos en contextos reales y festivos, lo que puede incrementar el deseo de compra. Además, la moda y la belleza tienen tendencias muy marcadas durante el verano, y los microinfluencers son clave para difundir nuevas colecciones, estilos y productos de temporada. De hecho, muchas marcas lanzan productos específicos para esta temporada, como ediciones limitadas o nuevos sabores.

Durante el verano, muchas personas tienen más tiempo libre y están más activas en redes sociales, lo que incrementa la visibilidad y el impacto de las publicaciones de los microinfluencers. Además, esta época ofrece paisajes y actividades muy atractivas visualmente, lo que facilita la creación de contenido atractivo y auténtico, aumentando así el engagement de la audiencia.

Encontrar a un microinfluencer en FuelYourBrands Los responsables de las marcas pueden trabajar de la mano de microinfluencers de manera fácil desde la plataforma FuelYourBrands. Para eso hay que diseñar una campaña utilizando un smart briefing que permite establecer todos los criterios necesarios y hacer una segmentación automática. Una vez cumplido con este paso, los creadores pueden aplicar para participar. Después, la marca o agencia escogerá a los perfiles que le parezcan más apropiados.

También es posible acceder al user generated content de forma automatizada, obteniendo la cesión de derechos de los creadores seleccionados con un clic. De esta manera, una marca puede acceder a contenido original creado por microinfluencers y subirlo a sus perfiles en redes sociales como Instagram o TikTok.

En conclusión, las colaboraciones con microinfluencers son una herramienta que puede resultar muy efectiva para cualquier empresa de cualquier sector. Además, al trabajar con FuelYourBrands es posible acceder a creadores de contenido auditados y con un engagement rate de al menos 4 %.