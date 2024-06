Sofrosine, una nueva marca de ropa que fomenta valores y promueve un estilo de vida saludable

Con conceptos como "vestimos la libre elección" (#wearingfreechoice), "fortalece tu juicio", "fomentamos valores" y "cambiar de mentalidad" (#changemindset), Sofrosine se lanza al mercado español como una nueva marca de ropa deportiva y casual que va más allá del simple acto de vestir. Su presentación ha capturado la atención del público al prometer una conexión profunda entre la moda y el bienestar interior de sus clientes.

Explorando con Sofrosine emerge como una propuesta que busca integrar el estilo de vida con una filosofía de vivir. No se trata solo de prendas bien confeccionadas, sino también de una experiencia completa que promueve la reflexión personal y la autenticidad.

Una marca de moda con propósito El diseño de cada pieza de ropa de Sofrosine está cuidadosamente pensado para inspirar y empoderar a quienes la visten. Los tejidos son seleccionados no solo por su calidad, sino también por su impacto ambiental, asegurando que cada prenda contribuya a un mundo mejor. No obstante, la marca va un paso más allá al incorporar mensajes y símbolos que invitan al autoconocimiento e introspección.

Con este objetivo, decidieron rescatar este poderoso término de la antigua literatura griega que cuenta con más de 3000 años de antigüedad y significados de suma relevancia para el contexto social actual; moderación, equilibrio, solidez de mente, reflexividad, regulación de las emociones, autocontrol, sencillez, excelencia de carácter, autodominio, etc.

Durante el evento de lanzamiento, los fundadores de esta novedosa indumentaria han compartido su visión de una firma que busca ser una extensión de los valores y principios de sus clientes. "Si solo fuéramos una marca de ropa, no cuidaríamos de tu mundo interior", afirman.

Esta declaración resume el propósito fundamental de Sofrosine: inspirar, transmitir cultura y conocimiento sobre un estilo de vida saludable, además de crear una sinergia entre la moda y el bienestar personal.

Moda consciente para un estilo de vida auténtico La marca lanzará varias iniciativas destinadas a fomentar un sentido de comunidad (#comunidadsofrosine) entre sus clientes. Eventos deportivos, charlas sobre desarrollo personal y sostenibilidad, actos para viajeros (#exploringwithsofrosine), son solo algunas de las actividades que buscaran fortalecer los lazos con la audiencia.

Sofrosine no es una opción más en el vasto mundo de la moda. Se trata de una marca que entiende la importancia de vestir no solo el cuerpo, sino también el alma. Para esta casa, explorar el estilo personal se convierte en una jornada de descubrimiento interior y expresión auténtica, demostrando que la moda puede y debe ser un reflejo del ser más profundo.

Sofrosine entiende que vivir bajo los parámetros de su esencia podría generar efectos beneficiosos no solamente para las personas, sino también para la sociedad global.