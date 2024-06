La exposición '30 EXPERIENCIAS' del arquitecto Diego Gronda, en Madrid

Desde el jueves 20 de junio y hasta el 15 de septiembre, en el marco de FEARLESS FEST, ROCA MADRID GALLERY (Calle José Abascal, 57) y la revista FEARLESS inauguran una exposición retrospectiva de los últimos 30 años profesionales del arquitecto Diego Gronda patrocinada por Roca.

Comisariada por FEARLESS, esta exposición de arquitectura y diseño refleja la extensa trayectoria profesional de Gronda. Tras más de una década en la ciudad de Nueva York liderando creativamente dos de las grandes empresas de diseño de hospitality globales (Tony Chi & Associates y ROCKWELL GROUP), Diego Gronda desembarca en Madrid en el año 2005 fundando Rockwell Group Europe. Y una década después funda GRONDA con el fin de continuar su visión holística de diseño que difumina las fronteras entre arquitectura, interiorismo, paisajismo y diseño industrial.

“Todo diseño, al margen de su escala, busca crear un vínculo emocional con el usuario que perdure más allá de modas y tendencias”, explica. “En el mundo digital que sobrevolamos los espacios físicos son ahora aún más imprescindibles que nunca para contener y, a la vez, crear trascendencia en las distintas culturas y sociedades”.

Una visión holística del diseño Los proyectos expuestos varían en escala y ubicación, circunvalando continentes y explorando diversas culturas. Desde islas artificiales y sostenibles en Qatar, a pequeños objetos de diseño industrial para una experiencia gastronómica efímera. Desde restaurantes para José Andrés, Gordon Ramsay o Nobu Matsuhisa a hoteles para familias reales o imperiales. Y desde centros culturales y hoteles flotantes a la redefinición del entretenimiento de lujo en Asia.

El recorrido y la diversidad de los proyectos (construidos o simplemente utópicos) crean una muestra diversa, inteligente e innovadora. Los distintos equipos multidisciplinarios que conforman Gronda buscan con esta muestra detener el tiempo, revisar sus huellas pasadas y soñar con los nuevos horizontes para las próximas tres décadas.

Sobre GRONDA GRONDA es una empresa internacional de arquitectura & diseño enfocada a crear entornos distintivos y experiencias únicas siempre desde una noción holística del diseño.

Un estudio dinámico y polifacético que crea sus experiencias holísticas abarcando simultáneamente los campos de la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial y experiencial. Con treinta años redefiniendo el terreno global de los hoteles de lujo, GRONDA cuenta como clientes a empresas operadoras consolidadas (ej. St. Regis, Ritz Carlton, Ikos Resorts, Fairmont, Virgin Hotels, Mandarin Oriental, Nobu Hotels) mientras comparte su experiencia en hospitality de lujo en áreas de retail, cultura y entretenimiento en todo el mundo.

Inspirados por los profundos y rápidos cambios en la forma en la que las personas viven, trabajan y juegan, ayudan a sus clientes a replantearse la forma en que las personas utilizan su entorno creando espacios innovadores que crean vínculos emocionales con los huéspedes o clientes sin perder de vista la rentabilidad del proyecto.

GRONDA ha desarrollado espacios emblemáticos en los cinco continentes. Dicha experiencia internacional le permite mantenerse al día de la evolución del comportamiento humano en las distintas culturas. Basándose en una profunda investigación social, un análisis riguroso de las formas de vida contemporáneas, las nuevas tecnologías disponibles y el contexto cultural específico de cada proyecto, crean espacios galardonados que no solo son bonitos, sino que simplemente funcionan mejor para sus clientes y sus consumidores.

Sobre Roca Roca es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de productos de baño para la arquitectura, la construcción y el interiorismo. Fundada en 1917, combina la tradición y el conocimiento con la pasión por la innovación y el respeto por el entorno, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas y contribuir a la mejora del bienestar de la sociedad.

Con la sostenibilidad presente en todos sus procesos de producción y con el compromiso de preservar un planeta mejor para las generaciones futuras, Roca ha implementado esta filosofía en los 170 países en los que opera y en sus 79 fábricas y la transmite a diario a sus más de 21.500 profesionales.

La empresa familiar es líder del mercado en Europa, Latinoamérica e India. Además, tiene una fuerte presencia en China y el resto de Asia, Oriente Medio, Australia y África. Como resultado, es líder mundial en su negocio.

Sobre FEARLESS FEST Se trata de un festival de exposiciones de arquitectura, promovido por Shameless Agency, que, a lo largo de 2024, ofrecerá en diferentes showrooms de marcas de diseño de Madrid exposiciones de arquitectura capitaneadas por diferentes estudios de proyección internacional. Roca, Simon, Tarimas del Mundo y Gandía Blasco son las 4 empresas que promueven esta primera edición, con el apoyo de Cement Design y ECOcero.

Tras el éxito de ‘El Estadio Contemporáneo’ de L35 Architects o la exposición de Carmelo Zappulla (External Reference) aún presente en Gandía Blasco (C/ Ortega y Gasset, 28), a partir del 20 de junio, Diego Gronda, fundador y director creativo de GRONDA, exhibirá su trayectoria en Roca Madrid Gallery (C/ José Abascal, 57);

Desde finales de septiembre “La casa de la Luz” de Simon (Calle de Santa Cruz de Marcenado, 1), el nuevo showroom de la multinacional tecnológica ubicado en el mítico edificio de Fernando Higueras y Antonio Miró, alojará la exposición de Impar Grupo. Y en octubre, el turno será del arquitecto José Antonio Granero, ex decano del COAM que, bajo el título “Arquitectura en compañía”, junto a su estudio del que es cofundador Estudio Entreabierto ofrecerá una visión del sector en compañía de sus socios y compañeros. Estas son algunas de las paradas de este 2024, cuyo calendario seguirá completándose.