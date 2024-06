El chef David Arauz descubre técnicas de preparación y sus mejores recetas con CHATKA Cangrejo Real

La relación de los chefs Estrellas Michelin con productos gourmets son siempre llamativas por el resultado en la elaboración de los platos finales, es el caso del reconocido chef David Arauz del restaurante Zuara* de Madrid, y uno de los primeros chefs en triunfar con la cocina japonesa en España, su trayectoria le ha llevado a trabajar a lo largo de su vida profesional en algunas de salas más emblemáticas de la cocina nipona en el país, siendo muy conocido su trabajo en la creación de los apreciados nigiris. David, que ya lleva mucho tiempo trabajando con el sorprendente CHATKA Cangrejo Real, considerado por muchos cocineros del mundo como uno de los mejores mariscos por su rendimiento, textura, sabor, propiedades organolépticas y por sus muchas posibilidades para trabajar en cocina, ha querido descubrir sus mejores secretos en la cocina con él. El cocinero ha presentado recientemente algunas técnicas de preparación y un gran elenco de recetas, que van desde preparaciones rápidas pensadas para las barras de bares con originales aliños, a platos de alta cocina como `Gribiche para Cangrejo Real´, `Cangrejo Real con mayonesa de yuzu, aceite verde de eneldo, menta y guacamole´, `Cangrejo Real a la mantequilla negra con caviar´ y `Cangrejo Real con holandesa de miso y nécoras´, entre otras. También ha presentado varias elaboraciones de sushi con el Cangrejo de la Nieves CHATKA.

Arauz detalla en cada receta la parte del producto utilizado y el formato en conserva tradicional, en tarro de cristal o piezas en cocido y crudo congelado (clúster, pata suelta, pinzas, combos). La alianza del cocinero, que posee una Estrella Michelin en el restaurante Zuara, con CHATKA, firma líder en importación en Europa de Cangrejo Real noruego, permitirá a cocineros profesionales y consumidores trabajar con estas recetas y técnicas que ya se encuentran disponibles en la nueva web www.chatka.com.

No es el único lugar donde se ha podio ver estos días este singular producto en manos de grandes chefs, en Ibiza CHATKA ha compartido evento con algunas de las estrellas de la cocina mundial que suman 14 Estrellas Michelin, en la gran fiesta de OKU IBIZA `Party with the Chefs Carnival Jungle´. El evento reunió a once de los mejores chefs del mundo: Nelson Tanate (restaurante Librije***), Soenil Bahadoer (restaurante De Lindehof**), Guido Braeken (restaurante Jlemont**), Edwin Winke (1742 Ibiza**), Bas Brouns (Ron Gastrobar*), Paco Budia(Lado Ibiza) o Andrés Fernández (Six Senses Ibiza), son algunos de los grandes cocineros que acompañaron al equipo de OKU de chefs y mixólogos de toda la marca y del mundo, entre ellos: Mark Vaessen – Chef Ejecutivo de OKU- Aleksander Teodorov / David Pelamon – Jefe de Cocina y Sous Chef, OKU Restaurant- Michalis Chondrompilas – Jefe de Cocina, To Kima Kos - Ferri Tringa – Jefe de Barra, OKU Kos - Oscar Delafuente – Sumiller, OKU Restaurant.