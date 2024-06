JAVIER SÓLO PUBLICA EL TEMA

"DE BARCELONA A DURANGO" ES UN NUEVO ADELANTO DE SU DISCO "EL ASTRONAUTA QUE SOÑABA CON ESTRELLAS DE MAR" DISPONIBLE EN PLATAFORMAS A PARTIR DEL 21 DE JUNIO.

El músico catalán continúa desgranando poco a poco su nuevo disco grabado entre España, México y Argentina. En esta ocasión nos presenta una de las canciones más esperadas de su nuevo LP El astronauta que soñaba con estrellas de mar. Nos referimos a la canción de Barcelona a Durango grabada con la artista de Tijuana Dany Loera. Una historia de amor a tres bandas. Una pareja que debe luchar entre la rutina diaria y una pasión difícil de gestionar desde el sofá de casa: Pasión por la música.

Su nuevo disco EL ASTRONAUTA QUE SOÑABA CON ESTRELLAS DE MAR, está disponible en físico y digital desde su página javiersolo.com. Javier Sólo ha redefinido su sonido combinando sus letras afiladas y comprometidas con un ROCK LATINO FRONTERIZO que está dando mucho que hablar en España y Latinoamérica.

El disco producido por Víctor Ayuso cuenta con las siguientes colaboraciones mexicanas, españolas y argentinas: LITUS, DANI FLACO, REBECA JIMÉNEZ, HECTOR QUIJADA DE LA LUPITA, FERNANDO REINCIDENTES, JESSY BULBO, RUIDO CASSETTE, DANY LOERA Y VELÁZQUEZ.

Javier Sólo es un músico barcelonés afincado en Lleida. Comienza a actuar en 2005 bajo el nombre Javier Sólo y Sus Malas Costumbres para impulsar proyectos socioculturales de cooperación. En 2012 se muda a Lleida y compagina su carrera musical con los estudios de Grado en Educación Social (UdL) y el Máster Interuniversitari de Joventut i Societat (UdG).

En 2014 graba la maqueta Amores en la cola del paro con Javier Sólo y Sus Malas Costumbres y en 2016, junto a Imprudentes, lanza el disco Parece Mentira. Tras su disolución, comienza su carrera en solitario y publica el disco Mejor Sólo y Bien Acompañado (Temps Record 2018). En el proyecto colaboran 43 artistas, entre ellos, Lichis, Litus y Daniel Higiénico.

En 2019 funda La Banda del Vecino, con la que gira por toda la península y edita un nuevo trabajo titulado Un Buzo en el Espacio (Rock Estatal Records 2019) producido por Dani Ferrer de Love of Lesbian.

Tras lograr muy buenas críticas de sus discos y directos, en 2020 saca a la luz Cuando mi alma es un cancionero, tu cara es un poema (Rock Estatal Records 2020). Un libro que cuenta quién es Javier Sólo, porque empezó a cantar y qué esconden muchas de sus canciones. Le acompaña un CD con 17 temas inéditos, remasterizados, nuevas mezclas y rarezas.

En abril de 2021, Javier Sólo lanza una nueva referencia, 5 canciones en acústico agrupadas bajo el nombre de La Revolución de los Corazones sin Planchar con el guitarrista Ricardo Marín en la producción y los arreglos.

En 2022 presenta un nuevo trabajo titulado Un Buzo en América producido por Carlos Narea y grabado entre España y México. Compuesto por once canciones de rock actual, suave y contundente, e interpretadas junto a artistas de ambos lados del Atlántico como Jenny and The Mexicats, Fernando Madina de Reincidentes, Rebeca Jiménez, Miguel Ángel Escrivá de Santero y Los Muchachos y Los Daniels. La presentación de Un buzo en América le lleva por ciudades de España y México.

El nuevo trabajo de Javier Solo "EL ASTRONAUTA QUE SOÑABA CON ESTRELLAS DE MAR" lo promociona la Agencia de comunicación musical PROMOSAPIENS.