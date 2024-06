Cobas AM integrará la tecnología de Wealth Reader para traspasar a su entidad los fondos de sus inversores

"Esta alianza con Wealth Reader nos permitirá optimizar el complejo proceso de traspaso de fondos entre entidades", afirma Gonzalo Recarte, Managing Director de Cobas AM Wealth Reader, compañía líder en Open Finance enfocada en la agregación de activos patrimoniales, ha establecido una alianza estratégica con la gestora de fondos Cobas Asset Management. La incorporación de la solución que ofrece Wealth Reader facilitará a Cobas la extracción de datos para optimizar el engorroso proceso de traspaso de fondos.

"Desde Cobas tratamos de facilitar al máximo la toma de decisiones de inversión. Esta alianza con Wealth Reader nos permitirá optimizar el complejo proceso de traspaso de fondos entre entidades, donde los errores en procesos manuales desembocan muchas veces en una mala experiencia para el inversor", afirma Gonzalo Recarte, Managing Director de Cobas AM.

Cobas usará la API que provee Wealth Reader para extraer datos fundamentales en la gestión del traspaso de fondos. En cuestión de segundos, los inversores podrán agregar las posiciones que deseen transferir a la entidad con los estándares más altos de seguridad, sin depender de la respuesta de las entidades de origen, lo cual muchas veces es la causa de fricción.

Esta integración supone un hito transcendental en la corta vida de la empresa. "Estamos encantados de colaborar con Cobas AM, lo que nos permite demostrar la robustez y versatilidad de nuestras soluciones. Nuestro propósito es ofrecer un producto adelantado a lo que serán los estándares de mercado, para resolver necesidades presentes", indica David Lozano, CEO de Wealth Reader.

Gracias a este acuerdo, Wealth Reader reafirma su compromiso de innovar y ofrecer herramientas que mejoren la experiencia de los inversores, optimicen la gestión de activos y contribuyan a la libertad financiera no solamente en términos de velocidad y eficiencia, sino también reforzando la seguridad como principio irrefutable.

"En Wealth Reader estamos convencidos de que los problemas del futuro son los problemas del presente. Nuestro compromiso es brindar datos y herramientas que permitan fortalecer las capacidades de nuestros clientes y estamos seguros de que gracias a esta colaboración con Cobas AM avanzaremos en nuestro deseo de conseguir que cuando alguien piense en agregación bancaria, piense en Wealth Reader", concluye Lozano.