Check Point Software ofrece a Santillana Latam protección avanzada para 5,5 millones de usuarios

Grupo Santillana aprovecha la plataforma Infinity de Check Point Software en su transición integral multi-cloud a Azure y AWS Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor líder en soluciones de ciberseguridad en la nube basadas en IA, ha implementado con éxito una plataforma de seguridad consolidada en Santillana Latam, que protege su amplio ecosistema educativo frente a las crecientes ciberamenazas.

Mediante la adopción de Check Point Infinity Platform y el despliegue de una serie de sofisticadas soluciones de seguridad, incluyendo Check Point Quantum Security Gateways para la seguridad de la red local, Check Point Harmony para asegurar el espacio de trabajo, y Check Point CloudGuard para asegurar la nube, la compañía se beneficia ahora de un entorno multi-cloud consolidado. Esta mejora estratégica no solo protege a sus empleados y usuarios a nivel global, también agiliza las operaciones de seguridad, reduce el riesgo de ciberataques y aumenta la visibilidad de la red para mitigar proactivamente los daños potenciales.

El Grupo Santillana lleva más de 60 años promoviendo la educación K-12 mediante el desarrollo de libros, materiales de alfabetización y formación profesional en América Latina. El pequeño equipo de seguridad del Grupo Santillana supervisa una gran infraestructura de TI distribuida. Sus 2.200 servidores y 6.500 estaciones de trabajo de usuario dan soporte a los 3.300 empleados y 5,5 millones de usuarios de la empresa en casi toda Latinoamérica, lo que significa que millones de datos y registros educativos atraviesan la red de la empresa cada día.

Al aprovechar la Plataforma Infinity de Check Point Software, el Grupo Santillana ha logrado una revisión integral de ciberseguridad y mejorar significativamente su seguridad en múltiples frentes. La Plataforma Infinity ha servido como base, permitiendo una perfecta integración de varias soluciones de seguridad y proporcionando a la empresa un enfoque unificado y ágil para la gestión de la ciberseguridad en todo su entorno TI.

"La integración de las soluciones de Check Point Software ha transformado de manera significativa el estado de ciberseguridad", afirma Rodrigo Nalda, CISO de Santillana Latam. "No se trata solo de la infraestructura mejorada; es el cambio de ser reactivos para tener un enfoque de prevención en primer lugar. Los ciberataques mensuales han dejado de vulnerar nuestros sistemas, un testimonio de la potencia de la estrategia de seguridad integrada de Check Point Software. La Plataforma Infinity, en particular, ha sido fundamental, ya que ha organizado un marco de seguridad a medida en toda la extensión digital, protegiendo el viaje educativo de millones de personas".

Las soluciones clave que Check Point Software ha proporcionado a Santillana Latam incluyen:

Check Point Quantum Security Gateways ha desempeñado un papel fundamental en la fortificación de las defensas de la red de la empresa, neutralizando eficazmente las ciberamenazas avanzadas y garantizando un acceso seguro e ininterrumpido a los recursos educativos.

Las soluciones multifacéticas de seguridad en la nube de Check Point CloudGuard ha facilitado la migración sin problemas de Santillana a Azure y AWS. Específicamente, CloudGuard CNAPP ha ofrecido evaluaciones rápidas de vulnerabilidad para los servicios en la nube recién desplegados, mejorando significativamente la postura de seguridad en la nube mediante la rápida identificación y mitigación de posibles brechas de seguridad.

Check Point Harmony Suite proporciona una protección robusta para la fuerza de trabajo distribuida de Santillana, garantiza un acceso remoto, seguro y defiende contra amenazas sofisticadas como phishing y ransomware. "Al adoptar el cambio del Grupo Santillana a la nube, la Plataforma Infinity de Check Point Software lleva la ciberseguridad impulsada por IA y entregada en la nube a la vanguardia, estableciendo un nuevo estándar en la seguridad de la educación digital. La fortaleza de la plataforma radica en su capacidad para consolidar estrategias de seguridad basadas en la prevención en todos los vectores y asegura una postura proactiva contra las amenazas. Esta asociación es un ejemplo del poder de la seguridad colaborativa, que permite a Santillana asegurar su transformación digital y garantizar un entorno de aprendizaje seguro y eficiente. Es un testimonio de la visión en Check Point Software: proporcionar un futuro seguro donde la educación pueda prosperar sin fronteras", dijo Mario García, director general en Check Point Software para España y Portugal.