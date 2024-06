Lo que no debes hacer con tu pelo después de la playa

El agua salada, la arena y la exposición prolongada al sol dañan y debilitan nuestro cabello, lo vuelven más frágil, quebradizo y deshidratado, con tendencia a romperse y a las puntas abiertas, pero también provoca una pérdida en el color y el brillo. La solución es un compendio de buenos hábitos, rutina de cuidados y productos capilares adecuados.





Consejos para revivir tu cabello después de estar mucho tiempo al sol

1/ Cuidado con desenredar el pelo mojado Esta es una de las primeras cosas que nunca debes hacer, tampoco peinarlo: “Es mejor que lo hagas en seco, deja que sea al aire libre y luego ya péinalo. Cuando está mojado la fibra capilar es más frágil y si pasas el peine, se rompe” – nos aclara María García, responsable de experiencia de cliente de la firma de champús Dalire.

2/ Lava el cabello al llegar de la playa Es lo mejor para su salud sobre todo en profundidad, una ducha rápida después de un baño en el mar no es suficiente para proteger el cabello de los daños del sol y la sal. Por eso, es bueno lavarse el cabello a conciencia para eliminar por completo los residuos de arena y sal del cuero cabelludo. Esto hará que sea más fácil darle un nuevo brillo.

3/ Evita el cowashing Una técnica muy popular es la del colavado, o lo que es lo mismo, utilizar únicamente el acondicionador para lavar el pelo. Aunque tiene ventajas, durante las vacaciones en la playa esta práctica no garantiza una limpieza perfecta, algo fundamental cuando hay que luchar sobre todo con la salinidad: “Se debe volver al champú durante el período de verano, cuando el cabello ya está sometido a un mayor estrés. Después de lavar el pelo y haberlo aclarado, ya puedes aplicar sin problema un acondicionador si lo deseas”.

4/ No lo enjuagues con agua caliente Para lavar el pelo después de estar al sol lo mejor es utilizar agua tibia. Las altas temperaturas abren las cutículas del cabello, haciéndolas más opacas y de color menos vivo. Siguiendo este mismo principio, después del lavado normal puedes realizar un enjuague adicional utilizando solamente agua fría: tendrás un cabello brillante y perfecto.

5/ Nutre el cabello con una crema especial Tras lavarlo correctamente, todavía le puedes aportar un extra de hidratación y de nutrición a base de vitaminas e ingredientes como el aceite de coco, el romero, el abedul o la ortiga.

6/ Usa protector solar para el cabello Utiliza un protector térmico en spray que vaporizado a lo largo del cabello, prevenga el daño por las altas temperaturas. La película protectora garantiza un cabello más sano y fuerte, pero también más brillante si se le añade keratina UV.

7/ No te lo tiñas Si lo llevas teñido y has notado que ha perdido color, es mejor que no lo tiñas de nuevo. El cabello necesita un descanso después del estrés al que ha sido sometido durante el verano, y los tintes a base de amoníaco no son lo mejor: “Si no quieres renunciar a ello, opta por el baño de color, una técnica mucho más natural y menos invasiva, perfecta para dar un nuevo brillo al cabello” – aconseja María García.