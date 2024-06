Textura Animal, la exposición de fotografía que ha reunido a los mejores interioristas con sus animales

Desde el miércoles 29 hasta 30 de junio, Gancedo (Velázquez, 38) acoge la exposición de fotografía Textura Animal del fotógrafo asturiano Juan Carlos Vega. Se trata de una muestra comisariada por la revista FEARLESS, en la que han posado hasta un total de 18 interioristas y arquitectos, en compañía de sus animales. Perros, gatos, conejos y caballos son parte de esta colección, acompañados de sus dueños.

Se trata de una oda a la naturaleza, la sostenibilidad, las texturas y los tejidos. Cada uno de los protagonistas posan con algún tejido de Gancedo de fondo. La filosofía de esta exposición va en la línea de la sostenibilidad, diseño y vanguardia de la reconocida firma de interiorismo textil. Además, desde una perspectiva estética, las texturas de los animales y los patrones naturales son una fuente de inspiración continua para los diseñadores de decoración de interiores y textiles. La belleza y la diversidad de la naturaleza se traducen en tejidos que imitan estas características para crear productos visualmente atractivos.

Entre los participantes, la mayoría clientes y amigos de la marca, figuran Sara Folch, Alejandra Pombo, Carmelo Zappulla, Claudia Schultheis, Carlota López-Chicheri, Borja Esteras, MOME Estudio, Fernando Tejero, Sergio García-Gasco, Jorge Alonso, BAO Estudio, Nacho Marqués, Angelina Sanz, Virginia Albuja, Martín de Goya, Raúl Martins, Mar Vera y Héctor Ruiz.

No es la primera vez en la que FEARLESS y Juan Carlos Vega rinden un homenaje a la naturaleza. Desde 2019 hasta la actualidad, la revista ha llevado a cabo exposiciones de fotografías protagonizadas por animales y sus dueños. Desde actrices como Mónica Cruz con sus perros y un conejo, pasando por diseñadoras como Agatha Ruiz de la Prada con ovejas, influencers como Violeta Mangrilán o modelos como Malena Costa con caballo.

Sobre el autor

Juan Carlos Vega es un artista polifacético, cuya obra abarca desde la arquitectura, pasando por la moda y la danza. De origen asturiano, ha realizado exposiciones en Miami, Madrid, París, Valencia, Oviedo y Barcelona, entre otras ciudades, se ha formado durante más de una década como fotógrafo de arquitectura y visual de Loewe. Destaca su exposición itinerante en vigor “Manos de la Arquitectura”, para la que han posado más de 150 arquitectos en todo el mundo, así como “Niemeyer-Dança By Vega”, un homenaje a la danza desde la arquitectura de Óscar Niemeyer.

Sobre GANCEDO

Es una marca española nacida en 1945; una empresa familiar en su cuarta generación, con un legado de más de 79 años dedicados al interiorismo textil. Editores textiles a la vanguardia de la innovación en la decoración de lujo. Apostamos por las últimas tecnologías, pero promovemos los valores locales y los procesos artesanales. En este universo de decoración textil se encuentran también papeles pintados, alfombras, pasamanería, pinturas y, sobre todo, expertos profesionales para inspirar, aconsejar y ayudar a los creadores de espacios a conectar con la belleza, la innovación y el diseño. Gancedo es también sensible a la necesidad de luchar contra la cultura de “usar y tirar”, apostando por la durabilidad, la sostenibilidad y la calidad.