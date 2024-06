Licencia de navegación en Academia Náutica Nautilus

Al incursionar en la navegación marítima, la protección y el cumplimiento de las regulaciones son aspectos esenciales para cualquier navegante. La Licencia de Navegación proporciona un documento que va más allá de un simple permiso para circular por las aguas, actuando como una garantía de seguridad para todos los involucrados. Este documento regula y certifica la capacidad de la persona para manejar embarcaciones de pequeña eslora, asegurando un conocimiento básico sobre navegación y normativa marítima. Para obtenerla, la Academia Náutica Nautilus ofrece una formación profesional especializada que permite acceder a la Licencia de Navegación mediante un proceso entretenido, rápido y eficiente.

Obtención de Licencia de Navegación La Licencia de Navegación, también conocida como titulación básica o “titulín”, es un documento elemental para cualquier persona que desee iniciar a navegar por aguas marítimas. Al obtenerla, se garantiza que el individuo ha adquirido los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para enfrentar situaciones en alta mar de manera segura y responsable, minimizando riesgos y maximizando la experiencia de embarcación. En este sentido, se trata de un permiso que no solo certifica las habilidades básicas de navegación, sino que también familiariza al titular con las normativas y medidas de seguridad necesarias para evitar incidentes en el mar. Dicha licencia habilita al titular para gobernar embarcaciones de hasta 6 metros de eslora, realizando navegaciones diurnas con un límite de 2 millas náuticas de distancia máxima de la costa. Aunque no se requiere ninguna titulación previa para obtenerla, es un requisito tener al menos 16 años y contar con la autorización paterna en caso de ser menor de edad. Solo hace falta una fotocopia del DNI, dos fotografías carné y un certificado médico para obtener la Licencia de Navegación, y el participante ya estará listo para acceder a su permiso.

Certificación de navegación en Academia Náutica Nautilus Academia Náutica Nautilus, referente en la formación profesional marítima, brinda la oportunidad de obtener la Licencia de Navegación en el día, tras unos simples pasos: un curso intensivo de 6 horas, dividido en 2 horas de teoría y 4 horas de práctica, los estudiantes pueden adquirir los conocimientos necesarios para el manejo seguro de embarcaciones específicas y ponerlos en práctica de manera inmediata. Lo más atractivo es que este proceso para obtener la Licencia de Navegación no requiere de ningún examen, lo cual convierte al trámite en una experiencia enriquecedora, ágil y divertida.

Esta formación profesional ofrecida por Academia Náutica Nautilus tiene fecha límite. El curso para obtener la Licencia de Navegación estará disponible hasta el final del mes de abril, por lo que aquellos interesados en adquirirla deben aprovechar esta oportunidad antes de que concluya el plazo. Gracias a la Academia Náutica Nautilus, desde hace 15 años, las aguas marítimas cuentan con navegantes certificados, responsables y bien capacitados, respaldados por una enseñanza de calidad, comprometida con las buenas prácticas marítimas.